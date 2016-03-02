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Almanya'da Facebook hakkında inceleme

Almanya'da Facebook hakkında inceleme

02 Mart 2016 Çarşamba 15:05
Almanya'da Facebook hakkında inceleme

" Almanya'da Federal Rekabet Dairesi, muhtemelen kişisel bilgilere ilişkin gizlilik yasalarının ihlal edilerek piyasa gücünü kötüye kullandığı şüphesiyle Facebook hakkında inceleme başlattı.

Federal Rekabet Dairesinden yapılan açıklamada, şirketin sözleşme şartlarında yer alan kişisel bilgilerin kullanımı maddeleriyle Facebook'un sosyal ağlar sektöründeki piyasa hakimiyetini kötüye kullanma şüphesinin bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, Facebook sözleşme kurallarında, kişisel verilerin korunmasına ilişkin gizlilik yasalarının ihlal edildiği kuşkusunun taşındığı kaydedildi.

Federal Rekabet Kurulu Başkanı Andreas Mundt, Facebook şirketinin, reklam verenler için kullanıcıların bilgilerini toplayarak kullanıcı profillerini oluşturulmasına imkan sağladığına işaret ederek, söz konusu bilgilerin toplanmasının şekli ve kapsamı konusunda kullanıcıların yeteri düzeyde bilgilendirilip bilgilendirilmediğinin de araştırılacağını kaydetti.

Almanya'da uzun zamandan beri tüketici koruma dernekleri Facebook şirketinin çok sayıda bilgi topladığı ve saydam olmadığı yönünde suçlamalarda bulunuyordu.

Anahtar Kelimeler:
AlmanyaFacebook
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