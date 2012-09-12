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Almanlar’dan Mesut’a bir eleştiri daha

Alman Milli Marşı'nı okumuyor diye eleştiri yağmuruna tutulan Mesut Özil, bu kez de farklı bir konu ile gündeme geldi.

12 Eylül 2012 Çarşamba 18:50
Almanlar’dan Mesut’a bir eleştiri daha
Milli maçlarda Alman Milli Marşı'nı okumuyor diye birçok kez topa tutulan Mesut Özil'e bu kez de "milli marş sırasında sakız çiğniyor" eleştirisi geldi. 

2014 Dünya Kupası grup elemelerinde Viyana'da oynanan ve Almanya'nın Avusturya'yı 2-1 yendiği maçta forma giyen Mesut Özil, 52. dakikada Almanlara galibiyeti getiren golü attı. 

Ancak Mesut Özil, maçtan önce Alman Milli Marşı'nın okunduğu sırada sakız çiğnediği için eleştirildi. 

Bild Gazetesi, "Alman Milli Marşı okunurken Mesut Özil, Viyana'da marşa eşlik etmeyip sakız çiğniyordu" haberiyle yıldız oyuncuyu eleştirdi. "Real'in başarılı oyuncusu Mesut Özil, ikinci grup eleme maçında üçüncü golünü attı" diye yazan Bild, Türk asıllı futbolcunun giydiği ayakkabıları da haberinde konu etti. 

Mesut'un Nike ile sponsorluk anlaşmasının sona erdiğini belirten Bild, "Mesut Özil sade ve markasız Phantom ayakkabı giyiyor ve son gollerini de bu ayakkabılarla attı" diye yazdı. 

Mesut daha önce de eleştirilmişti 

2 ay önce de Avrupa Futbol Şampiyonası'nda milli marş esnasında sustuğu için eleştirilen Mesut Özil için en ilginç tepki Volker Bouffier'den gelmişti. Hessen eyaletinin Hrıstiyan Demokrat Birlik partili başbakanı Volker Bouffier, 
milli marşın çaldığı sırada susmanın yasaklanmasını istemiş, futbolcuların Almanya'yı temsil ettiği için marş esnasında susmanın yakışık kalmayacağını söylemişti.
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