Allah'ın izniyle Türk uçaklarını düşüreceğiz

Irak Parlamentosu Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı İskender Vitvit, Türkiye'nin Kandil'i bombalarken Irak hava sahasını ihlal etmesine sert tepki gösterdi. New York Times Gazetesi'ne konuşan İskender Vitvit, "Türkiye'nin Irak topraklarında PKK'yı hedef aldığı saldırılara karşı ordumuz hazırlanacak. Allah'ın izniyle bu uçakları düşürmek için Irak'ı silahlandıracağız" dedi.

RUSYA'DAN SİLAH

Suriye'deki krizin Irak'ı İran'a yaklaştırdığı belirtilen haberde Türkiye'nin Kandil'de PKK merkezlerini hedef alması da ele alındı. Gazeteye konuşan Amerikan ordusunun Irak'taki gücünden sorumlu Tuğgeneral Robert L. Caslen Jr. "Irak hava sahasını kontrol edecek güçte olmadığını kabul ediyor ve bu konuda çok hassas. Türk jetleri Kürt hedefleri vurmak için Irak hava sahasına her girdiğinde bunu görüyor, biliyorlar ve bu güçlerine gidiyor" diye konuştu. Bu arada Irak yönetiminin, Rusya'dan hızlı bir şekilde teslim edilecek hava savunma sistemlerini satın almak için müzakerelerde bulunduğu da belirtildi.

(HABERTÜRK)