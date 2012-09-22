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Alkol ve akaryakıta ’vergi’ zammı

Maliye Bakanlığı, bütçe hedeflerindeki sapma nedeniyle 3 kalemde vergi artışına gitti. Resmi Gazete’de yayımlanarak bugün itibariyle yürürlüğe giren karara göre; akaryakıta 30 kuruş, tapu harçlarına binde 4, alkollü içkilere ise 30 liraya varan zam geldi.

22 Eylül 2012 Cumartesi 10:05
Alkol ve akaryakıta ’vergi’ zammı

 

Akaryakıt, alkollü içecekler ve tapu harçlarında vergiler artırıldı.

Maliye Bakanlığı, bütçe hedeflerindeki sapma nedeniyle bir dizi tedbir aldı.

Bir süredir üzerinde çalışılan, 'harcamaların azaltılması' ve 'gelirlerin artırılmasına' yönelik tedbir paketi, Resmi Gazete'de yayımlanarak bugün itibariyle yürürlüğe girdi.

Alınan karara göre; benzin, motorin ve LPG'nin vergi tutarı, litre başına 30 kuruş artırıldı. 95 oktan kurşunsuz benzinde 1 lira 87 kuruştan 2 lira 15 kuruşa çıkan özel tüketim vergisi; 98 oktan kurşunsuz benzinde 1 lira 99 kuruştan 2 lira 29 kuruşa yükseldi.

Vergi, motorinde 1 lira 59 kuruş, LPG'de de 1 lira 57 kuruş oldu.

Motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçmeyen araçların özel tüketim vergis oranı yüzde 37'den yüzde 40'a çıkarıldı.

RAKIYA 11 LİRA ZAM
Alkollü içeceklerde ise 'asgari maktu' vergi' tutarları artırıldı. Artış, birada 9 kuruş, şarapta 50 ila 3 lira 37 kuruş arasında değişirken; rakıda 11 lira, likörde 30 lira cin ve votkada da 12 lira olarak belirlendi.

TAPU HARÇLARINDA BİNDE 4 ARTIŞ
Tapu harçlarında ise binde 16.5 olan bedel, binde 20'ye çıkarıldı.

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