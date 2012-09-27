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Alkaş: 'Ligde kalıcı olmak istiyoruz'

Canik Belediyesi Kadın Basketbol Takımı Antrenörü Murat Alkaş, hedeflerinin bu sezon takımlarını ligde kalıcı hale getirip, uzun yıllar ligin iyi takımlarından biri olmak olduğunu söyledi.

27 Eylül 2012 Perşembe 12:05
Alkaş: 'Ligde kalıcı olmak istiyoruz'
Canik Belediyesi Kadın Basketbol Takımı Antrenörü Murat Alkaş, hedeflerinin bu sezon takımlarını ligde kalıcı hale getirip, uzun yıllar ligin iyi takımlarından biri olmak olduğunu söyledi.

Alkaş yaptığı açıklamada, takımın bir aydır çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, ''10 oyuncu ile çalışıyoruz, takıma 3 oyuncu daha katılacak. Takımın uyumundan gayet memnunum. Adaptasyon sürecini aşmaya çalışıyoruz. Biz çok yeni bir takımız, onun için günde iki antrenman yaparak uyum sürecini aşmaya çalışıyoruz'' dedi.

Murat Alkaş, 22 Ekim'de başlayacak ligde ilk maçı Fenerbahçe ile kendi sahalarında oynayacaklarını, öncesinde 12 Ekim'de Türkiye Kupası elemelerinin olduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu:

''İnşallah Samsun ve Canik için güzel bir sezon olur. Samsunlu taraftarlarımıza iyi oynayan, sert savunma yapan, çok koşan, izlenmekten keyif alınan bir takım yaratmak istiyoruz. Bunun için de bütün çalışmalarımızı yapıyoruz. Hedefimiz takımımızı bu sezon ligde kalıcı hale getirip, uzun yıllar ligin iyi takımlarından biri olmak.''
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