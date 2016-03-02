Alima Yeni Malatyaspor U21 Takımı Çıkışa Geçti

Alima Yeni Malatyaspor alt yapısının en üst kategorisi olan U21 takımı, ilk kez mücadele ettiği ligde 23 maçta 23 puan topladı.-12 averajla 16. sırada yer alan Alima Yeni Malatyaspor, kaydettiği 16 golle ligde en az gol atan takım istatistiğine sahip.