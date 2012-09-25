Aliağa’ya 13 sayı lazım

FIBA EuroChallenge’da ön eleme turunda Aliağa Petkim, Finlandiya deplasmanında Joensuun Kataja’ya 82-70’lik skorla mağlup oldu. Temsilcimiz, 2 Ekim Salı günü kendi sahasında oynayacağı mücadeleyi 13 sayı farkla kazanması durumunda FIBA EuroChallenge’da gruplara yükselecek





Tempolu başlayan mücadelenin ilk 4 dakikasında Aliağa Petkim, Orhan Hacıyeva’nın sayılarıyla skor üretti. Ratkovica ve Arnold ile hücumları iyi değerlendiren temsilcimiz, ilk periyotu 15-19 önde tamamlarken, ikinci çeyrekte de Orhan’ın önderliğinde bulduğu basketlerle 14.dakikada 9 sayılık farkı yakaladı (21-30). Mola alan Joensuun Kataja karşısında İzmir temsilcisi, devre sonunda soyunma odasına 12 sayı farkla 30-42 üstün giden taraf oldu.





Mücadelenin üçüncü periyotunda Orhan ve Ersin’in hücumda ürettiği basketlerle kontrolü tamamen eline alan Aliağa Petkim, 25.dakika tamamlanırken 17 sayılık farkı yakaladı (35-52). Ancak mola alan ve savunmada toparlanan Joensuun Kataja, aradaki farkı da eritti. Üçüncü periyot, 51-60 temsilcimizin üstünlüğüyle sona erdi. Mücadelenin final periyotu büyük bir çekişmeye sahne olurken, Juho Lehtoranta ve Johnell Smith’in sayılarıyla hücumları iyi değerlendiren ev sahibi ekip, 37.dakikada skorda dengeyi yakaladı. Hücumda skor bulmakta zorlanan temsilcimiz karşısında Joensuun Kataja, karşılaşmadan da 82-70 galibiyetle ayrıldı.





JOENSUUN KATAJA (82): Jermaine Flowers 10 (1 ribaund), Johnell Smith 16 (5 ribaund- 5 asist), Jerald Fields, 13 (1 ribaund- 2 asist), Antti Kanervo 5 (3 ribaund), Juho Lehtoranta 6 (1 ribaund), Juho Nenonen 7, Petri Virtanen 17 (3 ribaund- 4 asist), Sami Lehtoranta 8 (3 ribaund)





ALİAĞA PETKİM (70): Taquan Dean 10 (1 ribaund- 5 asist), Branislav Ratkovica 15 (3 ribaund- 6 asist), Orhan Hacıyeva 26 (12 ribaund), Melih Yıldız (1 ribaund), Ahmet Tuncer 2 (1 asist), Ersin Görkem 7 (2 ribaund- 1 asist), Marcus Arnold 4 (4 ribaund), Torin Francis 6 (10 ribaund- 1 asist)





1.PERİYOT: 15-19

2.PERİYOT: 15-23

3.PERİYOT: 21-18

4.PERİYOT: 31-10