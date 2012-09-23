Aliağa Petkim, Finlandiya’ya gitti

Aliağa Petkim, FIBA Erkekler EuroChallenge Kupası ön eleme turu ilk maçı için Finlandiya'ya gitti.





Bu sezon ilk kez Avrupa kupalarında mücadele edecek Aliağa Petkim, ön eleme turu ilk maçında Finlandiya'dan Joensuun Kataja ile salı günü TSİ 18.30'da Joensuu Arena'da karşılaşacak.





Karşılaşma için Finlandiya'ya giden İzmir temsilcisi, rakibiyle rövanş karşılaşmasını bir hafta sonra Aliağa'da oynayacak.





Aliağa Petkim, rakibini elemesi durumunda B Grubu'nda Krasnye Krylia Samara (Rusya), Keravnos Nicosia (Kıbrıs Rum Kesimi) ve CSU Asesoft Ploiesti (Romanya) ile eşleşecek.