Aliağa’nın turdan şüphesi yok

Aliağa Petkim Genel Menajeri Birtan Saka, yaptığı açıklamada, takımlarının tarihinde ilk kez bir Avrupa kupası maçına çıktığını, dün oynanan maça Joensuun Kataja karşısında avantajlı bir skor elde etmek için mücadele ettiklerin, ancak bunu başaramadıklarını kaydetti.





İlk 3 periyotu üstün götürdükleri maçta farkı 17 sayıya kadar çıkardıklarını ifade eden Saka, 4. periyotun başlaması ile birlikte özellikle maçın hakeminin kötü bir yönetim gösterdiğini savunarak bunun sonucunda da dengesi bozulan takımlarının 12 sayılık bir farkla sahadan mağlup ayrıldığını ifade etti.





Aliağa'da 2 Ekim Salı günü oynanacak rövanş maçına takımdaki sakat oyuncuların iyileşmesiyle tam kadro çıkacaklarını belirten Saka, ''Salı günü oynayacağımız rövanş maçında Finlandiya ekibi Joensuun Kataja'yı 12 sayının üzerinde farklı bir skorla mağlup ederek gruplara kalacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Aliağa'da seyircimizin de desteğiyle gruplara kalacağımıza inanıyorum'' dedi.





Aliağa Petkim, rakibini elemesi durumunda (B) Grubu'nda Krasnye Krylia Samara (Rusya), Keravnos Nicosia (Kıbrıs Rum kesimi) ve CSU Asesoft Ploiesti (Romanya) ile eşleşecek.



