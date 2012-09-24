Aliağa’nın galibiyet inancı

Aliağa Petkim Başkanı Uğur Eren, yaptığı yazılı açıklamada Beko Basketbol Ligi'nde geçen sezon gösterdikleri performans ile FIBA Erkekler EuroChallenge Kupası'na katılmaya hak kazandıklarını hatırlatarak, gruplara kalmak için mücadele edeceklerini belirtti.





Yeşil-Beyazlı ekipte Shumpert, Ahmet Erdoğan ve Orhan Hacıyeva'nın sakatlıklarının sürdüğünü ifade eden Eren, ''Bu önemli eksiklerimize rağmen Finlandiya ekibi karşısında avantajlı bir skor elde edip Aliağa'da seyircimizin de desteğiyle gruplara kalacağımıza inanıyorum'' dedi.





Aliağa Petkim, rakibini elemesi durumunda (B) Grubu'nda Krasnye Krylia Samara (Rusya), Keravnos Nicosia (Kıbrıs Rum Kesimi) ve CSU Asesoft Ploiesti (Romanya) ile eşleşecek.