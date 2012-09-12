Aliağa, Kolej’i geçti

Gaziantep'te devam eden Prof. Dr. Yaşar Sevim Basketbol Turnuvası'nda Aliağa Petkim, TED Ankara Kolejliler'i 69-65 mağlup etti. Maçın en skorer ismi İzmir ekibi adına 17 sayı kaydeden Ersin oldu.

Aliağa Petkim: 69 - TED Ankara Kolejliler: 65





Salon: Şahinbey Karataş





Hakemler: İsmail Aydın, Yener Yılmaz, Özkan Talo





Aliağa Petkim: Taquan 16, Ratkovica 8, Melih, Buğrahan, Burak 2, Çağlar, Ersin 17, Murat 4, Arnold 12, Francis 8, Eren 2





TED Ankara Kolejliler: Ali 2, Nedim 9, Erdal 2, Ozan, Stanojevic 7, Murat 8, Benjamin 8, Caner 10, Çağdaş, Plisnic 15, Mehmet 4, Gökhan





1. Periyot: 18-19





Devre: 40-38





3. Periyot: 61-48







