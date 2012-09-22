Aliağa’da Avrupa heyecanı

Basketbolda, bu sezon ilk kez Avrupa kupalarında mücadele edecek Aliağa Petkim'in başantrenörü Burak Bıyıktay, geçen sezon gösterdikleri performansla başarılı bir sezon geçirdiklerini söyledi. Bu başarıyı sürekli hale getirmek istediklerini belirten Bıyıktay, sezon öncesinde iyi transferler yaptıklarını ifade etti.





İyi bir takım olmak için sadece transfer yapmanın yeterli olmadığına işaret eden Bıyıktay, şöyle konuştu:





''Önümüzdeki süreçte ne kadar iyi transfer yaptığımızı göreceğiz. Sezona salı günü oynayacağımız EuroChallenge Kupası maçıyla başlayacağız. Sezon öncesinde Bursa'da ve Gaziantep'te hazırlık turnuvalarında mücadele ettik. Ancak yeteri kadar hazırlık karşılaşması oynayamadık. Bu süreçte Ahmet Erdoğan, Orhan Hacıyeva ve Shumpert'in sakatlıkları bizi etkiledi. Hazırlık süreci verimli geçmesine rağmen tam istediğimiz gibi olmadı. Finlandiya ekibi karşısında öncelikli hedefimiz oradan avantajlı bir skorla dönüp Aliağa'da seyircimizin de desteğiyle gruplara kalmak.''





Bıyıktay, Türk takımlarının Avrupa kupalarında devamlılık konusunda sıkıntı yaşadığını belirterek, şöyle devam etti:





''Biz bu sene ilk defa Avrupa'da mücadele edeceğiz. Pınar Karşıyaka iki senedir EuroChallenge'de mücadele ediyor. Biz ve TOFAŞ da gruplara kalırsak, dörtlü finalde iki Türk takımı olabilir. Biz de dörtlü finalde yer alabiliriz. Avrupa'da yürüyebildiğimiz kadar yürümek istiyoruz, inşallah bunu başarabiliriz. Bunu gerçekleştirmek için kapasitemiz var. Henüz tam olarak takımı oturtamadık, ancak ön eleme turundan sonra Avrupa için kasım ayına kadar zamanımız var.''





Shumpert'in durumu

Shumpert'in yaklaşık 1 ay daha takımdan ayrı kalacağı bilgisini veren Bıyıktay, ''Rövanş karşılaşmasının ardından oynayacağımız Türkiye Kupası maçlarında büyük bir ihtimalle Shumpert bizimle olmayacak, ama o gruptan çıkmak ve lige de iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Türkiye Ligi'nde 5 takımın Avrupa seviyesinin de üzerinde kadroları var. Lig fikstürümüz bir maç zor, bir maç kolay gibi. Geçen sezonki 14 galibiyetlik performansımızın üzerine çıkmak için çalışacağız'' diye konuştu.





Türk basketbolu





Bıyıktay, A Milli Takım'ın genç kadrosuyla 2013 Avrupa Şampiyonası finallerine katılma hakkını kazanmasının önemli bir başarı olduğuna dikkati çekerek, basketbolun son zamanlarda Türkiye'deki en başarılı takım sporlarından biri olduğunu söyledi.





Türkiye Ligi'nde takımlar arasından uçurumun azaldığını ve her türlü sonucun alınabileceği heyecanlı bir lig haline geldiğini kaydeden Bıyıktay, şöyle konuştu:





''İşini iyi yapan, dolayısıyla işine emek veren koçların varlığıyla ligin de kalitesi yükseliyor. Kalitenin yüksek olmasıyla bunun getirisi önümüzdeki senelerde artacak. Sponsorların daha fazla yer almasıyla lig daha da canlanacak. Sponsorumuz Petkim bize ciddi anlamda katkı sağlıyor. Bu sezon Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Anadolu Efes, Fenerbahçe Ülker ile bunların yanı sıra göreceli olarak zayıf görülmekle birlikte Beşiktaş da önemli işler yapacaktır.''





Aliağa Petkim





Beko Basketbol Ligi'ndeki en başarılı performansını 4. sezonunda sergileyen Aliağa Petkim, geçen sezonu 14 galibiyet ve 16 mağlubiyetle 7'nci sırada bitirmişti. Play-off'ta Banvit'e elenen Aliağa Petkim, bu sezon ilk kez Avrupa Kupalarında mücadele edecek.





FIBA Erkekler EuroChallange Kupası ön eleme turunda salı günü deplasmanda Finlandiya'dan Joensuun Kataja ile karşılaşacak İzmir temsilcisi, rakibiyle rövanşı bir hafta sonra Aliağa'da oynayacak.





Aliağa Petkim rakibini elemesi durumunda B Grubu'nda Krasnye Krylia Samara (Rusya), Keravnos Nicosia (Kıbrıs Rum Kesimi) ve CSU Asesoft Ploiesti (Romanya) ile eşleşecek.