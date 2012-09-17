Ali Şen: 'Aykut Kocaman’ı hiç sevmezdim'

Bizim Stadyum programına katılan Ali Şen'in çarpıcı açıklamaları:



'Alex çok büyük bir efsane'



"Başkanlık için adaylık koyabilirsin ama efsanelik için koyamazsın. Onu taraftar seçer. Alex bence çok büyük bir efsane. Birçok maçı çevirmese yönetim şu an yerinde olur muydu?"



'Sakin olmamız gerek'



"Fenerbahçe olarak en sakin olmamız gereken aylardayız. Fakat futbolcularda stres var. Rahat olmaları gerekirken stres altındılar. Bu stresi ancak başkan ve yönetim kaldırır. Daha önce golü atan oyuncular antrenöre gidiyordu. Ama bu kez Baroni'nin golünde sonra başta Alex olmak üzere tribüne koştular. Bunu gören Volkan da Aykut'a koştu. Volkan doğru bir hareket yaptı."



'Kocaman güzel işler yaptı'



"Galatasaray'ın iyi bir kadrosu var. Önemli yılda şampiyonluk elde etmeleri rahatlama getirdi. Ancak Fenerbahçe'nin olduğu bir yerde kimse rakipsiz olamaz. Fenerbahçe'nin kadrosunda Galatasaray'a göre daha tecrübeli futbolcular var. Şampiyonlar Ligi'nde yokuz ama Avrupa Ligi'ni kazanmayı bekliyorum. Aykut Kocaman'a kanım hiç ısınmadı. Ama Aykut Kocaman'ın geçen sezon yaptıklarını hayatta unutmam. Hem başkan hem antrenör kısacası her şey oldu. O baskıda, sıkıntılı yılda Aykut Kocaman çok önemli işler yaptı."



'Şenol Güneş'i getiriyordum'



"Rıdvan'ı teknik direktör olarak getirdim. Şenol Güneş ile oturup konuştuk o zaman. 'Rıdvan'ın altında çalışmam' dedi. Sonra Veselinovic'i göreve getirdik."



'Hocalara kadro veriyordum'



"Zamanında hocaların işine karışırdım. Kadro yazıp vermişliğim vardır. Dünya şampiyonu hoca Parreira'ya taktik verdim."



"Emre Belözoğlu ile Okan Buruk'un Milli Takım hakkında konuşmasının nesi yanlış. Bilgi alışverişinde bulunmaları normal."



'Trabzonlular çok sportmendir'



"Trabzonspor maçından önce yaptığım aldatma falan değil. O dönem Trabzonspor tarihinin en iyi kadrosuydu. Trabzon'a otobüsle gittik, yolda tabancalar patladı ve camlar kırıldı. Futbolcu Aygün yaralandı. Doktor 'Fazla bir şey yok' dedi. Ben de 'Sen karışma' dedim. 'Aygün'ü odaya kapat, yüzünün sar' dedim. Kadro olarak zayıftık. Berabere kalsak bile onlar şampiyondu. Tribünlerdeki hararetin alınması için Emniyet'i oraya taşımamız lazımdı. Başbakan Mesut Yılmaz ile irtibata geçtik. Etik olmayan bir durum değildi. Harareti almak için böyle bir şey yaptım. Trabzonsporlular kadar sportmen bir taraftar yoktur. O maçta Trabzonlular bizi alkışladılar."



'Aykut'u sevmezdim'



"Oğuz ve Aykut'u gönderme kararını tek başına almadım. Maçtan önce de tasarrufumu onlara da söyledim. Aykut ile Oğuz'u sportif nedenlerle yolladık. Maçtan önce futbolculara odaya ben çağırdım. Benim aslında Oğuz ile sorunum yoktu. Asıl Aykut'u sevmezdim. Malzemeciye bile mektup yazdım. Aykut'a yazmadım. Aykut'a kanım hiç ısınmadı. Fenerbahçe'ye teknik direktör olduğunda tebrik etmek için aradım ama açmadı. Arkadan hareket yapmadım. Aykut da bunu biliyordu. Fakat Aykut-Alex polemiğinde Aykut'tan yanayım."



"Ben başkan olsam Alex'in heykelinin açılışına yönetimle birlikte giderdim. Basketbolcuları bile götürürdüm hatta."



"Yönetime CAS Davası'nın hata olduğunu söylemiştim. 'Davaları geri çekersek en az cezayı alırız' dedim."



"Mehmet Ali Aydınlar çok iyi bir insan ve Fenerbahçeli'dir. UEFA, Aydınlar'a Fenerbahçe'nin küme düşme konusunda baskı yaptı.



