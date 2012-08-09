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Ali Dürüst: '’Melo geldiği zaman son detayları görüşeceğiz'

Galatasaray İkinci Başkanı Ali Dürüst, Brezilyalı oyuncu Felipe Melo ile büyük ölçüde anlaştıklarını ve bugün İstanbul'a geleceğini söyledi.

09 Ağustos 2012 Perşembe 00:55
Ali Dürüst: '’Melo geldiği zaman son detayları görüşeceğiz'
Galatasaray'ın Fiorentina ile oynadığı hazırlık maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray İkinci Başkanı Ali Dürüst, İtalya'nın Juventus Kulübü ile kiralamak için görüşmelere başlanan Brezilyalı Felipe Melo'nun büyük ihtimalle bugün İstanbul'a geleceğini kaydetti.

Dürüst, futbolcu ile büyük ölçüde anlaştıklarını ifade ederek, ''Geldiği zaman son detayları görüşeceğiz. Ondan sonra anlaşmayı resmi olarak açıklarız'' dedi.

Sarı-Kırmızılı takımın iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini belirten Dürüst, hafta sonu oynanacak TFF Süper Kupa maçını kazanmak istediklerini vurgulayarak, ''İki önemli maç oynadık. Bu maçlarda sahaya çıkan oyuncular sıcak havaya rağmen güzel mücadele sergilediler. Artık hazırlık maçları bitti. Hafta sonu Türkiye ve Türk futbolu için önemli bir maça çıkıyoruz. Doğu'nun incisinde bir maç yapacağız. İnşallah bu maç geçen senenin sıkıntılarını ortadan kaldıracak. İyi bir maç olacağını ümit ediyorum. Kazanmak için gidiyoruz'' şeklinde konuştu.

Fenerbahçe ile aralarında geçen demeç krizinin TFF Süper Kupa maçına yansımayacağını dile getiren tecrübeli yönetici, ''Burada biz yöneticilere, taraftarlara, basın mensuplarına görev düşüyor. Keyifli bir maç izleyeceğiz. Bu sezonun da iyi bir habercisi olacak'' dedi.

Ali Dürüst, bu sezon daha transfer yapıp yapmayacaklarının sorulması üzerine, böyle bir düşünceleri olmadığını sözlerine ekledi.

Bu arada, maçta sakatlanan ve oyunu terk eden Engin Baytar'ın sırtındaki kaslarda sertleşme olduğu, futbolcunun son durumunun çekilecek MR'dan sonra netlik kazanacağı, ancak önemli bir sakatlığı bulunmadığı öğrenildi. 

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