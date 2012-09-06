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Ali Ağaoğlu madalyalı sporculara ev hediye etti

Ali Ağaoğlu, 2012 Londra Olimpiyatları'nda madalya kazanan Aslı Çakır Alptekin, Gamze Bulut, Nur Tatar, Rıza Kayaalp ve Servet Tazegül'e bir ev hediye etti.

06 Eylül 2012 Perşembe 14:25
Ali Ağaoğlu madalyalı sporculara ev hediye etti
Gerçekleştirilen anahtar teslim törenine Ali Ağağolu, madalya kazanan sporcular, Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin ve Güreş Federasyonu Başkanı Bekir Çeker katıldı. 

Ali Ağaoğlu, olimpiyatlarda madalya kazanan sporcuların Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattığını belirterek, "Türk Bayrağı'nı göndere çektiren sporcularımızı, hocalarımızı, federasyon başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Son günlerde her gün olumsuz haberlerin yaşandığı günlerde böyle başarıların gelmesi bizi sevindiriyor. Şirket olarak her zaman sporcularımızın yanındayız. Sporculara destek olmaya çalışıyoruz. Londra Olimpiyatları'nda madalya kazanan 5 arkadaşımıza bugün evlerine teslim ediyoruz. Bizlere bu gururu yaşatanlara katkı olsun istedik." diye konuştu. 

Ali Ağaoğlu, bundan sonra düzenlenecek olimpiyatlarda madalya kazanan sporcuları da Maslak'ta yapacakları projeden ev hediye edeceklerini sözlerine ekledi. 

2012 Londra Olimpiyatları'nda atletizm dalında kadınlar 1500 metrede birinci olarak altın madayla kazanan Aslı Çakır Alptekin de sporcular adına bir konuşma gerçekleştirdi. Olimpiyat şampiyonu sporcu, "Ali Ağaoğlu'na teşekkür ediyoruz. Bizleri çok güzel onurlandırdı. Bu hediyeler hem motivasyon olacak hem de gelecek nesiller açısından bir teşvik olacaktır. Bizler ülkemizi en iyi şekilde temsil edip başarılı olmak istiyoruz" dedi. 

Aslı Çakır Alptekin, 6 Ekim'de yapılacak düğününe de ünlü işadımımını davet etti. 

Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin ve Güreş Federasyonu Başkanı Bekir Çeker de sporculara desteklerinden dolayı Ali Ağaoğlu'na teşekkür etti. 

Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin ve madalya kazanan tekvandocular, ünlü işadamına Milli Takım eşofmanı hediye etti. Ali Ağaoğlu, sporculara evlerinin anahtarlarını teslim edip onlarla fotoğraf çektirdi.
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