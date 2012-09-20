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Alex: ’’Yakaladığımız avantajı koruyamadık’’

Fenerbahçeli futbolcu Alex, UEFA Avrupa Ligi (C) Grubu'nda Fransa'nın Olympique Marsilya takımı karşısında yakaladıkları avantajı koruyamadıklarını söyledi.

20 Eylül 2012 Perşembe 23:45
Alex: ’’Yakaladığımız avantajı koruyamadık’’
Alex, UEFA Avrupa Ligi (C) Grubu'nda Fransa'nın Olympique Marsilya takımı karşısında yakaladıkları avantajı koruyamadıklarını söyledi.
 
Alex, maç sonrası yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, Fransız rakipleri karşısında iki farklı devrenin yaşandığını belirterek, ''Bugün iki yarıda birbirinden farklı maçlar oldu. Her iki yarıda da 35 dakika iyi oynadık. Daha sonra topu rakibe bıraktık. Ayağımızdan çıkarmaya başladık. Rakip de oyunu kenara itti ve golleri buldu. 2-0'lık avantajı koruyamadık'' dedi.

Kendisinin attığı golün hatırlatılması üzerine Brezilyalı futbolcu, ''Bireysel olarak attığım goller önemli değil. Buna önem veren futbolcu değilim. Benim için önemli olan takım olarak neler yaptığımızdır. Daha iyi pozisyon almamız lazım. Bireysel atılan goller önemli değil. Önemli olan takımın bütün olarak neler yaptığıdır'' diye konuştu.

Meireles

Sarı-Lacivertli takımın Portekizli oyuncusu Raul Meireles ise rakipleri karşısında 65 dakika iyi görüntü verdiklerini ve galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

Oyunun kontrolünü Fransız ekibine verdiklerini kaydeden Meireles, şöyle konuştu:

''Bütün arzum, Fenerbahçe forması altındaki ilk Avrupa maçımda galibiyet almaktı. Kendi sahamızda avantaj yakalamak isterdik. Ancak kaybedilmiş bir şey yok. Geldiğim andan itibaren gerek takım içinde gerekse takım dışında çok iyi ağırlanıyorum. Kaliteli ekibimiz var. Başarılar kazanmak için sabırsızlanıyorum.''

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