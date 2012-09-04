Alex vedaya hazırlanıyor





Yedek kaldığı için Kocaman’a öfkelenen ve geçen hafta Başkan Aziz Yıldırım ile yaptığı görüşmeden de mutsuz ayrılan Alex’in, Sivas’ta oyundan çıkarken kendisini alkışlayan Kocaman’ın yüzüne bile bakmaması tepki çekti.





9 yıldır top koşturduğu Fenerbahçe ’deki misyonunu tamamladığına inanan Brezilyalı futbolcunun ülkesindeki kulüplerle pazarlık masasına oturmaya artık sıcak baktığı savunuldu.





Alex’in devre arasında Türkiye’den ayrılmayı düşündüğü ve bu doğrultuda kendisine talip olan kulüplerle görüşmelere başlayacağı ifade edildi.



