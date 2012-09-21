Alex: ’’Umrumda değil’’

Fenerbahçe, uzun süre önde götürdüğü maçın son dakikalarında yediği gollerle 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmada 1 gole imza atan Alex maçı değerlendirdi.

Şükrü Saracoğlu'nda Marsilya ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de kaptan Alex maçı; "İki 45 dakika da birbirine benzeyen devreler oldu. Topu iyi kullanamadık ve Marsilya oyunu kenarlara doğru çekti. Bunun sonrasında 2-0'lık avantajımızı koruyamadık" şeklinde yorumladı.





Kendi attığı golü de değerlendiren Brezilyalı futbolcu; "Benim açımdan attığım gollerden çok takımın kollektif oyunu ve başarısı daha önemli. Eksik noktalarımızı belirleyip bunların üzerine yoğunlaşmalıyız. Bireysel başarılar değil takımın kazandığı başarılar önemlidir" dedi.





"Umrumda değil"





"Aslında bugün iki yarıda birbirine benzer maçlar gibi oldu. Maçın 35. dakikasından sonra toptan kurtulmaya başladık. İkinci yarının son dakikalarında bu fazlalaşmaya başladı ve oyunda hakimiyeti kaybettik."





Uzun süren gol orucunun da sona erdiğinin hatırlatılması üzerine Alex, "Benim kendi bireysel olarak yaptıklarım umrumda değil. Benim için kolektif olarak, takım olarak neler yapabiliyoruz. Sahaya ne kadar yayılabiliyoruz, bunlar. Bireysel olarak yapılanlar önemli değildir, önemli olan takımın kazanmasıdır. Daha çok çalışacağız..." diyerek sözlerini noktaladı.