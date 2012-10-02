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Alex paylaşılamıyor

Fenerbahçe ile kontratını fesheden Alex ülkesi Brezilya'nın bir numaralı gündem maddesi oldu.

02 Ekim 2012 Salı 08:20
Alex paylaşılamıyor
Alex de Souza dün itibarıyla Fenerbahçe ile sözleşmesini sonlandırıp, serbest futbolcu statüsü kazanmasının ardından Brezilya'da tüm büyük basın yayın organlarında manşetleri süslüyor.

Brezilya'da transfer sezonu kapanmasına ve devam eden Serie A'nın kalan 11 haftasında oynayamayacak olmasına rağmen; 2013 yılı başında başlayacak Eyalet Ligi'nde mücadele edecek pek çok büyük Brezilya kulübü, başta Cruzeiro, Palmeiras, Coritiba ve Gremio olmak üzere Alex ile ilgilendiklerini açıkladı.

UOL Esporte'nin başlattığı ankette, aldığı % 33 oyla Alex'in gitmesi muhtemel takımlarından başında Cruzeiro geliyor.

Cruzeiro başkanı Gilvan Tavares sezon başında kulüp efsaneleri olan Alex'e kapılarının her zaman açık olduğunu belirtmişti. Cruzeiro yönetiminden, kurumsal iletişim direktörü Guilherme Mendes de dün aynı açıklamayı yeniledi. Futbol takımın as orta saha oyuncularından Leandro Guerreiro "Alex burada her takımın hayallerini süslüyor. Başkan da onun bize güç katacağını ve takıma kazandırmak için çalıştığını söyledi. Futbolcular olarak biz de elimizden geleni yapacağız." dedi.

Cruzeiro taraftar grubu Torcida Jovem twitter üzerinden Alex'in dönmesi için #VoltaproCruzeiroAlex konusu altında bir kampanya başlattı.

Alex'in daha önce 1997-2000 yılları arasında formasını giyip Scolari döneminde federasyon ve Libertadores Kupası kazandığı Palmeiras da veteran yıldızın bir başka talibi.

Kulüpte ikinci başkanlık yapan Roberto Frizzo, gelecek sezon mücadele edecekleri Libertadores Kupası için 1 numaralı transfer hedeflerinin Alex olduğunu ve 2013 yılında açılacak yeni stadlarında eski futbolcuları Alex'i oynarken görmek istediklerini belirtti. 

Alex'in yetiştiği, bir dönem kayın pederinin başkanlığını yürüttüğü Coritiba kulübü de Fenerbahçe'nin eski futbolcusunu kadrosunda görmek istiyor. Başkan Vilson Andrade dün verdiği röportajda "Alex bizim rüyamız." ifadelerini kullandı.

Alex için Palmeiras ve Coritiba'nın önündeki tek engel ligdeki konumları. İki ekip de 27 haftası geriden kalan sezonda düşmeme mücadelesi veriyor ve ligde kalıp kalmayacakları Aralık ayında belli olacak. Alex daha önce Curitiba radyosuna verdiği demeçte 2. ligde oynamayı düşünmediğini belirtmişti. .

Gremio kulübü ise bu transferde başkanlık seçimlerinin ardından pozisyon alacak. Alex'in en beğendiği teknik direktör olan, ve hem Brezilya Milli Takımında hem de 2004 yılında 3 büyük kupayı kazanan Cruzeiro'da birlikte çalıştığı teknik direktör Vanderlei Luxemburgo en büyük kozları
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