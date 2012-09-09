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Alex Ocak’ta gidiyor mu?

Alex'in eşi Daianne, kızlarının okuduğu okula giderek, "Ocak ayında adres değişikliğimiz olacak” diyerek kayıt yaptırdı. Bu da De Souza ailesinin Ocak ayında Türkiye’den ayrılamayı planladığını iddialarına yol açtı.

09 Eylül 2012 Pazar 12:20
Alex Ocak’ta gidiyor mu?
Fenerbahçe'de Alex ile Aykut Kocaman arasında yaşanan gerginliğin yankıları devam ediyor. Habertürk gazetesi'nden Feridun Niğdelioğlu'nun haberine göre; Alex'in eşi Daianne, kızlarının eğitim gördüğü özel okula giderek Ocak ayında adres değişikliği olacağını söylediği iddia edildi. Habere göre;

Alex ve Daianne çiftinin bilindiği gibi 3 çocuğu var. 2004 doğumlu Maria Eduarda ve 2006 doğumlu Antonia, İstanbul Acarkent yakınlarındaki Bilfen Okulları’nda okuyorlar. Okullara kayıt işlemlerinin yapıldığı bu malum günler, Alex ve ailesini de harekete geçirdi. 2 çocuğunu tekrar Bilfen Okulları’na kaydettirmek için okula giden Daianne, yetkililerle kayıt işlemleri için görüşmek istedi. 3 yıldır bu okulda okuyan Maria Eduarda ile geçen sene ana sınıfında okuyan ve bu sene 1. sınıfa gidecek olan Antonia için kayıt yetkilileriyle yaptığı görüşmede Daianne, “Kayıt işlemlerimizi sömestr tatiline kadar yapmak istiyoruz” dedi. Okul yetkilileri, “Bizim kayıt işlemlerimiz 1 dönem içindir. Yarım dönem kayıt işlemi yapamıyoruz maalesef” deyince Daianne, “Ocak ayında adres değişikliğimiz olacak. Bu yüzden sömestr tatiline kadar ödeme yapmak istiyorum” ifadesini kullandı.

De Souza ailesine ayrıcalık

Bu sözler sonrasında yetkililer okul yönetimine konuyu ilettiler. Alex’in çocukları olduğu için bir ayrıcalık tanındı ve normal ödemenin yarısı alınıp ocak ayına kadar kayıt işlemleri yapıldı. İşte herkes Alex’in Türkiye’de kalıp kalmayacağını merak ederken eşi Daianne’nin yarı dönem okul kaydı yaptırması Brezilyalı yıldızın artık devre arasında Fenerbahçe’de kalmayacağının sinyali olarak algılandı. De Souza çiftinin bu kararı okul yetkililerini de şaşkına çevirdi.

Nereye gidiyor?

Cruzieiro ve Crutiba’dan teklifler alan Alex’in ayrıca ciddi anlamda Çin ve Katar’dan gelen teklifleri de değerlendirebileceği konuşuluyor. Eşini ve ailesini Brezilya’da yeni yaptırdığı eve gönderecek olan Alex belki de ailesinden ilk kez 1.5 yıl ayrı kalıp Çin ve ya Katar’da oynayacak. Bu süre sonunda Alex, Brezilya’ya dönüp Crutiba veya Cruzeiro’da 1 yıl daha futbol oynamayı düşünüyor.

Kaynak: Habertürk / Feridun Niğdelioğlu
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