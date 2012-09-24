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Alex’in serisi bu kez üzdü

Fenerbahçe tarihinin en çok gol atan isimlerinden biri olan Alex de Souza, daha önceki üst üste sekiz maçta gol atamama serisini bu sezon dokuza çıkardı.

24 Eylül 2012 Pazartesi 22:45
Alex’in serisi bu kez üzdü
Fenerbahçe formasıyla bundan önceki 8 sezonda gol yollarında etkili bir performans ortaya koyan kaptan Alex, ligde 9 maçtır golle buluşamıyor.

Daha önce 2005-2006 sezonunda ligde 8 maçlık bir seride gol atamayan Sarı-Lacivertli futbolcu, geçen sezonun 32. haftasından sonra başlayan periyotta forma giydiği 9'uncu maçını gol atamadan tamamladı.

Ligde en son geçen sezon 32. haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe'nin Bursaspor'u 1-0 yendiği maçta takımının tek golünü kaydeden Brezilyalı futbolcu, daha sonra forma giydiği geçen sezon 5 ve bu sezon da 4 maç olmak üzere son 9 lig maçını golsüz geçti.

2006-2007 (19 gol) ve 2010-2011 (28 gol) sezonlarında gol kralı olan Alex, ligde 2004-2005 sezonunda 24, 2005-2006 sezonunda 15, 2007-2008 sezonunda 14, 2008-2009 ve 2009-2010 sezonlarında 11'er, 2011-2012 sezonunda da 14 gol kaydetti.
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