Alex’in serisi bu kez üzdü

Fenerbahçe formasıyla bundan önceki 8 sezonda gol yollarında etkili bir performans ortaya koyan kaptan Alex, ligde 9 maçtır golle buluşamıyor.





Daha önce 2005-2006 sezonunda ligde 8 maçlık bir seride gol atamayan Sarı-Lacivertli futbolcu, geçen sezonun 32. haftasından sonra başlayan periyotta forma giydiği 9'uncu maçını gol atamadan tamamladı.





Ligde en son geçen sezon 32. haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe'nin Bursaspor'u 1-0 yendiği maçta takımının tek golünü kaydeden Brezilyalı futbolcu, daha sonra forma giydiği geçen sezon 5 ve bu sezon da 4 maç olmak üzere son 9 lig maçını golsüz geçti.





2006-2007 (19 gol) ve 2010-2011 (28 gol) sezonlarında gol kralı olan Alex, ligde 2004-2005 sezonunda 24, 2005-2006 sezonunda 15, 2007-2008 sezonunda 14, 2008-2009 ve 2009-2010 sezonlarında 11'er, 2011-2012 sezonunda da 14 gol kaydetti.