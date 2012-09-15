Alex’in kariyeri göz kamaştırıyor

Fenerbahçeli taraftarlar, Sarı-Lacivertli takımdaki performansıyla kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran Alex de Souza'ya olan sevgisini heykelini dikerek gösterdi.





Fenerbahçe'de transfer edildiği 2004-2005 sezonundan bu yana takımın vazgeçilmezi olan Brezilyalı futbolcu, 9. sezonunu geçirdiği takımda attığı ve attırdığı gollerle coşturduğu taraftarın gönlünde adeta taht kurdu.





2004-2005 sezonu ile 2011-2012 sezonu arasındaki bölümde kazanılan 3 şampiyonluğa önemli katkılar yapan, 2006-2007 ve 2010-2011 sezonlarında iki kez ligin ''Gol Kralı'' olan Alex, resmi maçlarda 340 kez giydiği Fenerbahçe formasıyla 171 gole imzasını attı.





Süper Lig'in en tecrübeli isimleri arasında bulunan Brezilyalı futbolcu, toplam 242 maça çıkarken, 136 kez rakip fileleri havalandırdı.





Fenerbahçe kariyeri





Alex'in 9 sezonda Fenerbahçe formasıyla çıktığı maç ve attığı gol sayıları şöyle:





Organizasyon Maç Gol





Süper Lig 242 136





Türkiye Kupası 35 18





TFF Süper Kupa 3 3





Avrupa Kupaları 60 14





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Toplam 340 171





Sezon sezon lig performansı





Attığı gollerin yanı sıra asistleriyle de ön plana çıkan Alex de Souza'nın ligde oynadığı maç ve attığı gol sayıları sezon sezon şöyle:





Sezon Maç Gol





2012-2013 2 -





2011-2012 33 14





2010-2011 33 28





2009-2010 26 11





2008-2009 26 11





2007-2008 28 14





2006-2007 32 19





2005-2006 31 15





2004-2005 31 24





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Toplam 242 136





Rekorların sahibi





Alex, Fenerbahçe'ye transfer olduğu 2004-2005 sezonundan bu yana geçirdiği 9 sezonda, sarı-lacivertli takımda kırdığı rekorlar, elde ettiği unvanlar ve tarihe geçen golleriyle kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı.





Sarı-lacivertli taraftarların heykelini diktiği Brezilyalı, şu anda 242 maçla Fenerbahçe formasıyla ligde en çok maça çıkan yabancı futbolcu durumunda.





Brezilyalı, geçen sezon ligin 13. haftasında Fenerbahçe'nin Bucaspor'u 5-2 yendiği maçta 1. dakikada attığı golle, sarı-lacivertli ekibin lig tarihindeki 3000. golüne imzasını koydu.





Alex, Spor Toto Süper Lig'in 2010-2011 sezonunun 12. haftasında Gaziantepspor deplasmanında kaydettiği golle ligde 100. golünü atarak ''100'ler Kulübü''nün üyesi oldu.





2006-2007 sezonunda attığı 19 golle ''Gol Kralı'' olan Alex, Fenerbahçe'nin lig tarihinde ilk yabancı kralı olma unvanını elde etti. Alex 2010-2011 sezonunda 28 golle Türkiye'de ikinci kez krallık tacını taktı.





Brezilyalı futbolcu Fenerbahçe'nin Avrupa kupaları mücadelesinde en golcü futbolcusu olma unvanını da elinde bulunduruyor. Sarı-lacivertli formayla Avrupa kupalarında 60 maça çıkan Alex'in toplam 14 golü var. Alex aynı zamanda Türk takımlarının Avrupa kupalarında en çok gol atan ve en çok oynayan yabancı futbolcusu durumunda.





Fenerbahçe formasıyla Türkiye Kupası'nda 35 maçta 18 gol atan Alex, takımının bu kupada en çok oynayan ve en çok golü bulunan yabancı futbolcusu unvanına da sahip.





Fenerbahçe'nin lig tarihinde en çok gol atan yabancı futbolcusu olan Alex, şu an teknik direktörü olan Aykut Kocaman'dan sonra (140) bu kulvarda en çok gol atan futbolcu durumunda.





Brezilyalı oyuncu aynı zamanda, Fenerbahçe'de 1993-1994 ile 2001-2002 sezonları arasında 9 sezon forma giyen Uche'den sonra sarı-lacivertli formayı sezon olarak en uzun süre giyen yabancı futbolcu.





Kariyerinde 945 maça çıktı





Brezilyalı oyuncu futbol kariyerinde toplam 945 maça çıktı.





Brezilya'da forma giydiği dönemde Coritiba'da 124, Palmeiras'ta 241, Flamengo'da 12, Cruzeiro'da 121, Parma'da 5, Brezilya Milli Takımı'nda 68 ve Fenerbahçe'de ise 374 maç oynadı.





Alex, 945 maçta 383 gol attı. Brezilyalı futbolcu, Coritiba'da 32, Palmeiras'ta 78, Cruzeiro'da 64, Flamengo'da 3, Parma'da 2, Brezilya Milli Takımı'nda 20 ve Fenerbahçe'de ise 184 gol kaydetti.





Alex'in kariyerinde 9. sezon formasını giydiği Fenerbahçe ayrı bir yere sahip.