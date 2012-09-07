Alex’in kaderi Meireles’e bağlı

Fenerbahçe kaptanı Alex De Souza, sözleşme uzatmaması halinde takımdan ayrılmayı planlarken, yönetim, emektar kaptanı ne bırakmak, ne de sözleşmesini yenilemek istiyor.

Teknik Direktör Aykut Kocaman ile girdiği tartışmadan yaralı ayrılan ve sözleşmesinin uzatılamayacağı bilgisini aldığı için ülkesinden bir takıma sezon bitmeden transfer olarak Türkiye defterini kapatmak isteyen Alex, bu amacına şimdilik ulaşamayacak. Fenerbahçe yönetimi, taraftarın sevgilisi olan Brezilyalı yıldızın takımdan ayrılmasına izin vermeyip, Kocaman ile birlikte çalışmasını talep edecek.

Sarı-Lacivertliler gelmiş geçmiş en değerli oyuncu olarak Fenerbahçe tarihine yazılmayı başaran Alex’in arkasındaki taraftar gücünü de göz önüne alarak bir süre daha bu futbolcu ile barışık kalmayı planlıyor.

Kocaman’a talimat verilecek

Takıma Alex’in yerine transfer edildiği konuşulan Meireles’in vereceği performansı görmeden Alex ile böyle bir ayrılığın yaşanmasının yanlış olacağını düşünen sarı lacivertliler, Kocaman’a sezon sonuna kadar Alex’i kazanması için talimat verecek.

Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek Alex’in, Kocaman ile arasındaki sorunları çözüp, takıma katkı sağlaması için yöntem arayışına giren yönetim, Brezilyalı oyuncunun ayrılık isteğini geri çevirip, sorunu dondurmayı planlıyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman’ın, Alex ile Meireles’i aynı on birde oynatarak beklentilerin tersine bir hamle yapmasını da bekleyen Fenerbahçe yönetimi, bu konuda umudunu yitirmedi.

Kaynak: Milliyet