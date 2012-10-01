Alex’in gidişine tepki

Fenerbahçe Kulübü'nün, Alex de Souza ile sözleşmesini karşılıklı feshetmesine Sarı-Lacivertli taraftarların yanı sıra Galatasaray ve Beşiktaşlı taraftarlar da tepki gösterdi. Twitter'da yer alan bazı yorumlar şu...





Twitter'da yer alan bazı yorumlar şu şekilde:





-Galatasaray'a gol attığında küfür etmediğim tek futbolcuydu.





-Bir Galatasaraylı olarak Alex'in adamlığını hep takdir etmişimdir, ama bu şekilde veda yakışmadı. Yolun açık olsun.





-Galatasaraylıyım ve Alex'e yapılan yanlışı kınıyorum. Yazıklar olsun Fenerbahçe yönetimine. Senelerce sizi kurtaran adamın sonu böyle olamaz.





-Galatasaraylı olarak "Alex'in sözleşmesi feshedildi" haberini yutkunarak dinliyorsam, bu işte bir yanlışlık vardır.





-Beşiktaş ve Galatasaray taraftarının Alex'e saygı duyduğu kadar Fenerbahçe yönetimi saygı duymuyor, yazık.





-Alex için yürüyüş düzenlense Galatasaray atkımla yanlarında olurum.





-Bugüne kadar Fenerbahçe ya da Galatasaray'da oynayan tek bir sporcu için, "Keşke Beşiktaşlı olsaydı" dedim. O da Alex'ti. Yolu açık olsun.