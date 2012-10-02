Alex’e destek yağdı

Alex de Souza'ya hem Fenerbahçe'de birlikte top koşturduğu hem de kendisiyle karşılıklı oynamış futbolcu arkadaşlarından twitter aracılığıyla destek mesajları geldi. O mesajları sizin için derledik.





Pierre Van Hooijdonk: "Fenerbahçe 8 yıldır, ilk günden son güne kadar gerçek bir kaptan gibi yaptığın hizmetler için teşekkürler. Senin ayrılığın şu an için sürpriz oldu."





Andre Santos: "Pek çok 10 numarayla oynadım ama Alex gibisiyle hiç tanışmadım. Kaptan, en iyi dileklerimle ve bol şans."





Fabio Luciano: "Fenerbahçe'ye yıllar süren adanmışlığın, tutkun ve başarılarından sonra kulübün selameti uğruna girdiğin bu yeni yolda başarılar dostum."





Colin Kazım Richards: "Birlikte oynadığım ve canlı izlediğim en iyi futbolcu, en muhteşem arkadaş ve insansın. Bol şans."





Henri Bienvenu: "Seni özleyeceğiz Alex de Souza. Harika bir futbolcusun, her şey için teşekkürler."





Gökay İravul: "Torunlarıma anlatabileceğim bir efsaneyle Çubuklu formayı terlettiğim için kendimi şanslı hissediyorum."





Recep Niyaz: "Şimdi Brezilya soğuk değildir, belki de hiç olmamıştır ama sen yine de hep sıkı giyin kaptan. Vedalar soğuk olurmuş çünkü."





Aykut Kıratlı: "Alex ile aynı takımda oynayıp aynı antrenmana çıkmış olmak, hatta tanımak büyük gururdur benim için. Senden gol yemek bile güzeldi kaptan."





Nihat Kahveci: "Bir futbolcuya bu kadar sahip çıkılır. Helal olsun Alex, bunu sen kazandın."





Diego Angelo: "Türkiye'de başardıkların için teşekkürler Alex. Tüm Brezilyalılara ilham verdin. Tanrı yeni yolunda yardımcın olsun. Kucak dolusu sevgiler."





Andre Moritz: "Kaç gol kaç asist... Karşısında oynadığım en teknik, en akıllı ve en yetenekli oyuncu. Efsane adam. Futbol üstadı. Tanrı yardımcın olsun. Sevgiler."