Alex de Souza'nın heykeli dikildi

Fenerbahçe taraftarları, futbol takımı kaptanı Brezilyalı oyuncu Alex de Souza'nın heykelini bugün açtı. Dün 35. yaşını kutlayan Alex de Souza Fenerbahçe taraftarının kendi adrına yaptırdığı heykelin açılışına katıldı. Törene ayrıca tartarların dışında Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ve İdari menajer Hasan Çetinkaya da açılışta yer aldı. Başkan Aziz Yıldırım'ın ise Topuk Yaylası'ndaki programı nedeniyle açılışa katılmadı. Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Temelli ve Divan Kurulu Başkanı Yüksel Günay da törende yer alan isimlerden oldular.



MALİYETİ TAM 32 BİN LİRA



Alex'in heykeli, yaklaşık 32 bin liraya maloldu. Bu parayı Fenerli taraftarlar kendi aralarında topladı. İş adamlarının katkı yapma isteği kabul edilmedi. Heykelin kaidesinin arkasına hesaba para yatıran taraftarların isimleri yazılacak. Lefter'in heykeli ile aynı malzeme kullanıldı.



"KAPTAN BİZİ BIRAKMA" TEZAHÜRATLARI



Yoğurtçu Parkı'na ailesiyle birlikte gelen Alex segi gösterileriyle karşılandı. Taraftarlar Alex için bizi bırakma diyerek tezahuratta bulundu. Taraftar ardından törende bulunan Aykut Kocaman lehine de tezahuratta bulundu.



ALEX DE SOUZA'NIN TÖRENDEKİ KONUŞMASI



"Her şeyden önce burada benim bu ülkeye gelmemde pay sahibi olan insanlara teşekkür etmek istiyorum. Hayat arkadaşım, eşim Daianne'ye teşekkür etmek istiyorum. O olmasaydı, bu kadar uzun süre kendi ülkemizin dışında onsuz yapamazdım. Öncelikle ona çok teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca şu an Yönetim Kurulu'nda olmayan ancak Türkiye'ye gelmemde çok büyük pay sahibi olmuş Hakan Bilalkutlualp'e de teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca başkanımız Aziz Yıldırım'a çok teşekkür etmek istiyorum. Geldiğim ilk günden bu yana doğru kişi olmuştur. Sıkıntılar olduğunda beni her zaman odasına çağırmıştır. Sıkıntılarımız birlikte aşmışızdır. Geldiğim günden bu yana sergilediği duruşundan dolayı kendisine teşekkür ediyorum."



"Aynı zaman şu ana kadar oynadığım bütün takım arkadaşlarıma kimle oynadıysam, hepsine teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca çalıştığım teknik adamlara da teşekkür ediyorum. Daum'a ayrı bir parantez açmak istiyorum. Bana yol gösteren isim olmuştur. Zico ayrı biri, her zaman idolüm olmuştur. Aragones'e futbol görüşünden dolayı çok büyük saygı duydum ve duyacağım. Sayın Aykut Kocaman'a da çok teşekkür editorum. Çünkü bütün hocalarımda olduğu gibi bu kadar sıkıntılı ve baskılı dönemde Aykut Hoca olmazsa, olmazdı."



Bu konuşmaları sırasında Brezilyalı futbolcu Alex de Souza göz yaşlarına hakim olamadı.



"Aynı zamanda burada ismini unutmuş olabileceğim kişiler olabilir. Hepsine ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Eski tercümanım Ali ve şu anki tercümanım Samet'e de çok teşekkür etmek istiyorum. Bu kulüp için emek veren, bana destek olan herkesin yeri bende çok ayrıdır."



TARAFTARA SÖZ VERDİ!



"Ben daha buraya gelmeden önce beni ikna etmeye çalışan kişiler bana hep Fenerbahçe taraftarının büyüklüğünde bahsetti. O zaman hiçbir şey bilmiyordum. Araştırmaya başladım, Taffarel, Nobre ve Luciano ile konuştum. Ama inanmadım o zamanlar. Hala Fenerbahçe taraftarının nasıl bu kadar tutkulu olduğunu anlamıyorum. Sizlere söz veriyorum ki Fenerbahçe'de olduğum sürece elimden gelenin en iyisini yapacağım."

"Burada aynı yerde Fenerbahçe'nin efesanesi Lefter'in heykeli de var. Hayatımın en güzel, en özel günü onunla tanıştığım gündü. Fenerbahçe bana Zico ile çalışma fırsatı sundu. Onun çalışmak benim hayalimdi. Fenerbahçe bana bu imkanı sundu. Fenerbahçe beni sizin gibi takımına bağlı taraftarlarla bir araya getirdi."





"HEYKEL FİKRİ DELİLİK DEDİM"



"İlk olarak heykel yapılma fikri bana geldiğinde bu delilik dedim. 'Bunun için ne yaptım?' dedim. Ben saydığımız insanlar yanında bir hiçim. Fenerbahçe tarihinde ufacık bir şey yaptıysam ne mutlu bana. Hepinize bana bu tavırlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum."