Alex De Souza kararını verdi

Brezilyalı futbolcu kariyerinin nasıl devam edeceği hakkında şöyle konuştu: "Kafamda kariyerime dair kararımı verdim. Fakat şimdi bunu tartışmanın zamanı değil. Kariyerimin %90'ını tamamladım. Bundan sonra futboldan zevk almaya bakacağım. Tek endişem futbolculuktan eski futbolcu sıfatına geçiş süreci. Aykut Kocaman kendi tercihlerini yapıyor. Daha önce böyle bir şey yaşamamıştım ama bir kontratım var ve hayatım normal."

'Heykelin yüzü bana benzemiyormuş'

Alex, dün açılan heykeliyle ilgili sorulan soruya işe şu şekilde cevap verdi: "Heykelin kurdelasını kestiğimde meşaleler yandı ve heykeli bir süre göremedim. Ardından basın fotoğraf çekme istedi yine göremedim. Daha sonra kalabalık oldu ve yine dikkatlice bakamadım. Büyük kızım Laura heykeli görmüş. Çok güzel olduğunu söyledi ama fakat yüzü bana benzemiyormuş. Özel hissetmiyorum. Kendimi diğer oyunculardan farklı hissetmiyorum. Heykeli hak edecek büyük bir şey yaptığıma inanmıyorum."





Kaynak: Htspor



