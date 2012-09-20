Alex bu sefer kadroda

Spartak Moskova ile yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu maçlarının ikisinde de yedekler arasında yer alan Brezilyalı futbolcu, UEFA Avrupa Ligi (C) Grubu'ndaki ilk maçta kadroya girdi.

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Mehmet Topal, tedavisinin ardından Olympique Marsilya ile UEFA Avrupa Ligi (C) Grubu'ndaki mücadeleye yetiştirilerek, 11 kişilik kadroda yer aldı.





Sarı-Lacivertli ekibin Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Mersin İdman Yurdu ile yaptığı maçta sakatlanarak sol dizinde darbeye bağlı doku zedelenmesi oluşan Mehmet Topal, tedavisinin tamamlanmasının ardından kadroya girdi.





Senegal Milli Takımı'ndan sakat döndükten sonra ligde Mersin İdman Yurdu maçında görev alamayan, hafta içi takımla antrenmanlara başlayıp karşılaşmaya hazırlanan forvet oyuncusu Sow da 11'deki yerini aldı.





Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Kuyt, Egemen Korkmaz ve Serdar Kesimal maç kadrosunda bulunmazken, sakatlık sürecinin ardından dün takımla çalışmalara başlayan ancak antrenman eksiği bulunan Krasic de 18 kişilik kadronun dışında kaldı.

Teknik direktör Kocaman, lig ve Avrupa kupası maçları olmak üzere son dönemde genelde yedekler arasında tuttuğu Caner Erkin'i, Fransız ekibine karşı ilk 11'de oynattı. Stoch yedek kalırken, Sarı-Lacivertli ekipte orta alanın solunda Caner görev yaptı.

Mersin İdman Yurdu mücadelesiyle ilk resmi maçını oynayan yeni transfer Meireles, Sarı-Lacivertli formayla ilk Avrupa kupası mücadelesine de bu maçta çıktı.



























