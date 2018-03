Aldattığının 32 Belirtisi

Sayfa 1 / 3 Sevgiliniz veya eşiniz sizi aldatıyor olabilir mi? İşte aldatılıyor olabileceğinizi gösteren 32 duygusal işaret!Normalden daha düşünceli davranıyor. Bir şey yaptığı zamanlarda kendini affettirmek için yaptığı gibi ne yapsanız kızmıyor. Aşırı ilgi ve hassasiyet suçluluk duygusunun sonucu olabilir.Size hediyeler alıyor hatta çok fazla hediye alıyor. Bunlar 'suçluluk hediyeleri olabilir. Size hediye vererek ilgisini göstermesi kendisi daha iyi hissetmesini sağlayabilir.Davranışları içinizde bir sıkıntı yaratıyorsa, birşeylerin ters gittiğini hissetiyorsa dikkat. Gerçekleri görmek için kör olmayı tercih ediyor olabilirsiniz. Onun alışkanlıklarını, rutinin ve isteklerini hiç kimse sizden iyi bilemez. yani bunlarla ilgili değişiklikler şüphelendirici olabilir.. Sizinle sürekli olarak tartışıyor. Bu tür sebepler onun evden kolayca çıkıp aşığıyla buluşması için sebep olabilir. Aldatan kimse aklı karışık olduğu, kararsız kaldığı zamanlarda böyle davranır.. Tartıştığınızda veya kavga ettiğinizde sözü ayrılığa getiriyor mu? "Eğer ayrılırsak ne yaparsınız?" ya da "Eğer bize birşey olursa seni her zaman bir arkadaş gibi seveceğim" gibi cümleler kurarsa dikkatli olun. Genel olarak ilişkiniz hakkında oldukça negatif düşünceleri olabilir. Sizden ayrılıp hayatını diğer kişiyle geçirmeyi düşünebilir.Son zamanlarda çok aksi ve huysuz hale geldi, siz onunlayken huzursuz davranıyor. Eğer ilişkiniz uzun zamandır devam ediyorsa, aranızdaki sorunları yumuşak bir şekilde çözmeye çalışır. Eğer sorun başka biriyse ve işin için aldatma varsa ayrılık kaçınılmaz olabilir.Sizinle konuşumuyor. Birlikte yaşıyorsunuz ama iletişiminiz yok. Soğuk ve sizin düşüncelerinizle ilgilenmiyorsa bunu önemseyin.Müzik zevki bir anda değişti. Alışkın olduğu tarzın dışında müzik dinliyorsa aşık olduğu kişinin zevklerine uyum sağlıyor olabilir.Kişisel özgüvenini kaybetti. Suçluluk duygusu nedeniyle güvensizlik oluşur ve dışarı çıkmak istemez, başlarının ne düşündüğünü önemser.Sürekli başka birinden söz ediyor. Bu kişiye karşı asla farklı hisler beslemediğini söylüyorsa da gizli olarak onu çekici bulduğunu gösteriyor olabilir.Daha önce çekici bulduğu, beğendiği şeyleri beğenmiyor, eleştiriyor.. Sizin zararsız tavsiyelerinizden rahatsız oluyor.Eve, çocuklara ve size olan ilgisi azaldı.Siz etraftayken kapıları kapatmaya başladı. Örneğin banyo kapısını kapatıyor, giyinirken yanınızda çıplak kalmamaya özen gösteriyor. Aldatan eşler kendilerini fiziksel ve ruhsal olarak eşlerinden uzak tutmaya başlayabilir.. Size iltifat etmeyi bıraktı.

