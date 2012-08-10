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’Aldatma hakkı’ bitirdi!

’Rus asıllı’ aldatma programın sonu oldu.

10 Ağustos 2012 Cuma 10:50
’Aldatma hakkı’ bitirdi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bünyesindeki 'Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'ndaki 'Pazar Şekerleri'nde yapılan 'aldatma hakkı' esprileri nedeniyle program yayından kaldırıldı.

RTÜK, “evlilik dışı ilişkilerin, kaçamak ve aldatmanın tabii ve sıradan davranış gösterildiğini” gerekçe göstererek Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü bünyesindeki “Meteoroloji’nin Sesi Radyosu”na mevzuatın, “cinsiyet ayrımcılığı ve bireylerin aşağılayan yayın” ilkesi doğrultusunda uyarı cezası verdi.

Evlilik dışı ilişkiyi teşvik

Radyo yönetimi, RTÜK ceza kararını açıklamadan “Pazar Şekerleri” adlı programı yayından kaldırırken, sunucuyu yayınlardan çekerek teknik serviste görevlendirdi. RTÜK, Meteoroloji’nin Sesi Radyosu’nda 5 Şubat 2012’de saat 16.30’da yayınlanan, “Pazar Şekerleri” adlı programda işlenen “aldatma” konusu hakkında Ş.T. adlı vatandaşın şikâyeti üzerine harekete geçti. RTÜK, yayında aldatma konusu işlenirken ayrımcılık yapıldığını belirterek, “Evlilik dışı ilişkilerin, kaçamaklığın, aldatmanın tabii ve sıradan birer davranışmış gibi gösterildiği” tespitini yaptı. RTÜK programın, RTÜK Kanunu’nun “Cinsiyet ve benzeri nedenlerle ayrımcılık yapan ve bireyleri aşağılayan yayınlar yapılamaz” hükmü ile “çocuk ve gençlerin ahlaki gelişimini olumsuz etkileyebilecek içerikte programların bu kesimin izleyebileceği zaman diliminde korucuyu sembol kullanmadan yayınlanamaz” ilkesine aykırı olduğuna hükmetti. RTÜK bu çerçevede Meteroloji’nin Sesi Radyosu’na, uyarı cezası verdi.

RTÜK telefon edince

RTÜK yetkililerinin Meteoroloji’nin Sesi Radyosu yetkililerini arayarak programa ilişkin kayıtlarını istemesi üzerine, radyo yönetimi, sunucuları bir daha böyle bir olay yaşanmaması konusunda önce uyardı, ancak RTÜK’ün ceza kararı almasından kısa bir süre önce de, “Pazar Şekerleri” programını yayından kaldırdı. Programın dış yapımcısına yeniden program yaptırılmazken, radyoda çalışan diğer sunucu ise mikrafondan çekilerek teknik hizmetler servisinde görevlendirildi.

Meteoroloji’nin Sesi Radyosu yetkilileri, Milliyet’e, “RTÜK kararı öncesinde arkadaşlarımızı uyarmıştık. Böyle bir olay yaşanmaması için. Programın dış yapımcısı ve aynı zamanda sunucusu olan arkadaşımızın özel sektörde çalışmasının verdiği rahatlıktan kaynaklanan bir durum. RTÜK kararından önce programı yayından kaldırdık. Bizde çalışan sunucu arkadaş teknik birimde görevlendirildi. Program yapımcısına yeni program verilmedi” dedi.

‘Aldatma hakkımızı Ukrayna’da beraber kullanalım mı?

RTÜK uzmanları, hazırladıkları raporda, aldatma konusu işlenirken programa bağlanan dinleyicilerle sunucular arasında şu diyalogların geçtiğini belirledi:

- Erkek sunucu: Ben bir erkek olarak gece yarısı kız arkadaşımla beraber yemeğe çıkabilirim ama bu yemeğe çıktığım kız arkadaşım en azından Türk asıllı olmalı, Rus asıllı olmamalı değil mi?
- Dinleyici: Nasıl Rus olduğuna bağlı (Kahkahalar)
- Kadın sunucu: Rus var, Rus var yani...
- Erkek sunucu: Affetmem, ağzını burnunu kırarım (Kahkahalar)...
- Erkek sunucu: Ancak bir kere mi aldatma şansımız var?
- Dinleyici: Evet bu ona çıkıyor zaten.
- Erkek sunucu: Yani bir kere aldatabiliyoruz?
- Kadın sunucu: Hakkını iyi kullan (Kahkahalar).
- Erkek sunucu: Bir kere serbest?
- Kadın sunucu: Nasıl ya?
- Erkek sunucu: Bütün bayanlar öyle söylüyor.
- Kadın sunucu: Yani herkesin bir kere hakkı var.
- Dinleyici: Herkesin değil, sadece erkeklerin...
- Erkek sunucu: M.A. Bey, bu aldatma hakkımızı Ukrayna’da beraber kullanalım mı?
- Kadın sunucu: Bence de bizden uzak olun.
- Dinleyici: Ukrayna olur, Moskova olur, Finlandiya olur
- Kadın sunucu: Olur diyorsun yani, her yerde olur.

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