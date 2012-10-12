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Aldatan kadını anlama yolları

Aldatma sadece kadınların sorunu olmaktan çok öte. Artık erkekler de aldatılmanın acısını yüreğinin derinliklerinde hissediyor. Peki aldatan kadın kendini nasıl ele veriyor?

12 Ekim 2012 Cuma 22:49
Aldatan kadını anlama yolları

Gözü yaşlı kadınlar kadar sevdikleri tarafından aldatılan erkekler de gündemde son zamanlarda. Üstelik kadınlar bu işi öylesine ustalıkla gerçekleştiriyor ki onların yakalamak neredeyse imkansız görünüyor.

Bir kadının ihanetini ortaya çıkarabilmek için nelere dikkat etmek gerekir? Şüphelenenler için işte birkaç ipucu...

Sarışın olan sevgiliniz ya da eşiniz akşam eve kızıl gelirse.

Düşünceli bir halleri, anlamlandıramadığınız tuhaf bir çekicilikleri varsa.

Her yemeğe gittiğinizde "Saçım nasıl, zayıf görünüyor muyum?" gibi canınızı sıkan soruları, yerini "Brad Pitt ne tatlı değil mi? İşte neler olup bitiyor?" gibi sorulara bırakmışsa.

İlişkinin en büyük 5 düşmanı ne?

Yatmadan önce "Ballı süt ister misin?" diye soruyor, ya da sabah kalktığınızda almanız gereken vitaminleri elinize tutuşturuyorsa.

Size aldattığı kimseden edindiği bilgileri anlatmaya başlarsa. Hiç anlamadığı borsadan, motor sporlarından söz açarsa.

"Seks yapmayalım bu akşam sarılıp uyuyalım." diyorsa.

Pamuklu pazar külotlarının yerini dantel g- stringler almaya başladıysa.

Akşamları, "Hayatım arkadaşım intihar etmek üzere" diye evden aniden fırlıyorsa.

Orgazm ahkamları kesmeye başladıysa. 

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