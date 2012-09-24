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Albayrak’ın aklı Stark’ta kaldı

Akhisar Belediyespor maçının ardından soruları yanıtlayan Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahim Albayrak, ''Alman hakem olmasaydı buraya puan veya puanlarla dönecektik'' dedi.

24 Eylül 2012 Pazartesi 00:35
Albayrak’ın aklı Stark’ta kaldı
Galatasaray'ın yönetim kurulu üyesi Abdurrahim Albayrak, her rakibe aynı ciddiyetle hazırlandıklarını belirterek, 3-0 gibi net bir skorla liderliklerini koruduklarını ifade etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları Manchester United maçından sonra Akhisar Belediyespor maçının zor geçeceğini tahmin ettiklerini dile getiren Albayrak, ''Bizim için her rakip çok önemlidir. Hocamız her zaman bunu söyledi. Bu maça ciddiyetle ve iyi bir şekilde hazırlandık. 3-0'lık net bir skorla liderliğimizi koruduk'' dedi.

Çok önemli maçlar oynayacakları 10 günlük bir sürece girdiklerini vurgulayan Albayrak, şöyle devam etti: 

''Şimdi önümüzde çok önemli iki maç var. Hiç yenilmeyen Orduspor ile deplasmanda karşılaşacağız. Bu maç bizim için çok önemli. Ondan sonra da kendi evimizde çok önemli UEFA Şampiyonlar Ligi maçımız var.'' 

Sarı-kırmızılı taraftarların takımın iyi oyununun bilincinde olduğunu belirten Abdurrahim Albayrak, ''Bugün Manchester United, Liverpool'u, Liverpool'un sahasında yendi. Manchester, kendi sahalarında bizi zor bela yendi. Demek ki biz Liverpool'dan daha iyi bir takımız. Taraftarlarımız her şeyi görüyor. Galatasaray çok koşuyor ve mücadele ediyor. Bana, 'Ferguson' dediler, ben de 'Onların Ferguson'u varsa bizim de Terim'imiz var' dedim. Alman hakem olmasaydı buraya puan veya puanlarla dönecektik. Alman hakem maalesef buna engel oldu'' şeklinde konuştu. 
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