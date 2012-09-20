Albayrak: 'Ferguson’la oturduk, konuştuk...'

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahim Albayrak, UEFA Şampiyonlar Ligi (H) Grubu'nda dün İngiltere'nin Manchester United takımı ile yaptıkları karşılaşmada, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiklerini söyledi.





Albayrak, 1-0 yenildikleri karşılaşmayla ilgili yaptığı açıklamada, uzun bir aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçlarına çıktıklarını hatırlatarak, ''Şampiyonlar Ligi'ni özlemiştik ama bu ligin yabancısı değiliz. Çok iyi hazırlanmıştık. Şansızlığımız maçın başında Umut'un sakatlanması oldu. Bu hocamızın planlarını bozdu. O sakatlık olmasaydı sonuç daha farklı olabilirdi. Hakikaten Galatasaray rakibi karşısında Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etti'' dedi.





Karşılaşmanın hemen başında Umut Bulut'un ceza sahasında düşürüldüğü pozisyonun penaltı olduğunu savunan Albayrak, ''Maçın başında verilmeyen bir penaltımız var. Hakem o pozisyonda bir süre durdu. Sanırım daha sonra Türk olduğumuz aklına geldi... Maçtan sonra hocamızla birlikte Alex Ferguson'la oturduk, konuştuk. O da pozisyonun yüzde 100 penaltı olduğunu söyledi'' ifadelerini kullandı.