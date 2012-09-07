Albayrak: '10 milyon euro verseler Necatiyi satmazdım'

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Albayrak, "Futbolculara gelen teklifleri reddettiklerini; çünkü uzun lig maratonunda hepsine ihtiyaç duyduklarını dile getirdi. Abdürrahim Albayrak, "Oyuncularımıza teklifler geldi, biz bir kaç kulvarda yarışacağımız için hiçbir oyuncumuzu bırakmak istemedik. Takımdan hiçbir arkadaşımızı ayrılmasına gönlümüz razı değildi; çünkü uzun lig maratonu içerisinde hepsine ihtiyacımız var. Mersin İdman Yurdu ve Bursaspor'dan teklifler geldi; ama biz bunları kabul etmedik" dedi.

"Yiğit orada çalışsın, bize daha hazır gelsin"

Albayrak, "Orduspor'a kiralık olarak giden Yiğit'i satmayı hiç düşünmediklerini belirterek, "Yiğit'i satmayı asla düşünmem, kiralık olarak Orduspor'a verdik; çünkü orada çalışsın, bize daha hazır gelsin diye düşündük" diye konuştu.

"Necati geçen sezon bize fedakârlıklar yaparak geldi"

Albayrak, "Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal beni aradığı zaman Necati'yle ilgili olarak, "Teklif 10 milyon euro da olsa ben Necati'ye gidip, 'seni Eskişehirspor verdim' demem" şeklinde yanıt verdim. Necati geçen sezon bize çok büyük fedakârlıklar yaparak geldi. Şampiyonlukta da bize çok büyük katkısı oldu, bu nedenle Necati'ye böyle bir şey söyleyemeyeceğimi Halil Ünal'a söyledim. Ama siz Necati'yle konuşursunuz, Necati için de hayırlı bir iş olacaksa, fedârlık yapar, Fatih hocayla konuşurum dedim. Ne gerekirse yaparım' dedim. Necati gitmek istedi. 3 yıllık bir anlaşma hayırlı bir anlaşma olduğunu düşündük. Konuyu öyle kapattık" dedi.

"Fatih hoca Bütün Brezilya'yı ayağa kaldırdı"

Yeni transfer Cris'i takıma ağabeylik yapacak, huzuru bozmayacak biri olarak nitelendiren Albayrak, "Pazartesi günü bizim için çok uzun gündü. UEFA'ya listelerin verilmesi gerekiyordu. Fatih hocam Cris'i uzun zamandır takip ediyordu. Biliyorsunuz araştırmadan, sormadan transfer yapmaz. Bütün Brezilya'yı ayağa kaldırdı. Sordu, soruşturdu. Huzuru bozmayacak, bizden birisi olabilecek bir futbolcu olarak Cris'i gördü ve transfer gerçekleşti. Yaşı ilerlemiş olabilir; ama çok faydalı, başarılı bir futbolcu. Dün öğle yemeğini ben de yedi. Ona kara lahana yedirdim. Dolma yedirdim. Oradan bir enerji depoladı. Şaka bir yana Cris hem Galatasaray'ın bütçesine uygun hem de Galatasaray'a tecrübesiyle, özellikle de Şampiyonlar Ligi tecrübesiyle ağabeylik görevi yapacak. Kendisiyle konuştum. Karnesi hep pekiyi. 3 tane pekiyii..." ifadelerini kullandı.





"Fatih hoca adaletin terazisinden bakar"





Baros'un durumunu değerlendiren Albayrak, "Baros'un takımda yer alması hocanın tasarrufudur. Şampiyonlar Ligi listesinde Baros'un da ismini yazdı. Hoca hiç bir zaman Galatasaray'a faydalı olacak futbolcuyu gözardı etmez. Herkesi kampa götürüyor. Herkesi deniyor. Herkesi kazanmak için elinden geleni yapıyor. Fatih hoca adaletin terazisinden bakar, hiç kimsenin hakkını kimseye yedirmez. Çalışanın hakkını çalışanı teslim eder. Milan Baros da yeterli görülürse, takımda yer alır" dedi.





"Baros için teklifler geldi"





Abdürrahim Albayrak, "Milan Baros için Yunanistan'dan, diğer ülkelerden teklif geldi. Bazılarını biz kabul etmedik, bazılarını kendisi istemedi. Baros bizim çok önemli bir oyuncumuzdur. Baros'un bize çok önemli katkıları olmuştur. Bizim için önemli bir futbolcudur. Umarım bundan sonra da bu katkıları devam eder" şeklinde konuştu.

"Ujfalusi bizim canımız"

Albayrak, Ujfalusi'nin sakatlandığı anı da anlatarak, "Ujfalusi'yi çok fazla seviyoruz. O bizim canımız, kaptanımız. Sakatlığı bir metre önümde oldu. Büyük bir acı içerisinde yere yığıldı ve kemik sesi geldi. Herkes başına toplandı, herkesin başından aşağı kaynar sular döküldü. O an bizim için çok talihsiz bir andı. Beklemediğimiz bir şeydi. Cris'i bu yüzden transfer etmek zorunda kaldık. Bizim stoper mevkiinde çok değerli oyuncularımız var" diye konuştu.

"Old Trafford efkâr sigaralarından duman altı olmuştu"





Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'le yapacağı maça da değinen Albayrak, "Old Trafford'ta 2-0 geriye düşüp, 3-2 öne geçtiğimiz, sonrasında 3-3 biten bir maç var. İngilizler bizi orada çok hafife almışlardı. Gol olunca sevindiğimizde bizimle alay ettiklerini, 2-2 olunca paniklediklerini, 3-2 Galatasaray öne geçince tribünlerde bir bulutun olduğunu, bir sisin çöktüğünü gördüm. 3. golünü yediklerinde tüm İngilizler sigaraya sarıldı. Stat, efkâr sigaralarından duman altı olmuştu. Bunu hiç unutmuyorum" dedi.





Kaynak: Radyospor / Özgür Sancar