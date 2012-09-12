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Alanzinho: ’’Çalışan ve hak eden formayı giyiyor’’

Trabzonspor'un başarılı isimlerinden Alanzinho, Sivasspor ve Fenerbahçe maçlarında alacakları 2 galibiyetin gelecekleri adına çok büyük bir adım olacağını söyledi.

12 Eylül 2012 Çarşamba 16:55
Alanzinho: ’’Çalışan ve hak eden formayı giyiyor’’

Brezilyalı futbolcu Alanzinho, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde takım arkadaşı Giray Kaçarla düzenledikleri basın toplantısında, gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. İyi bir hazırlık dönemi geçirmelerine rağmen sezona iyi bir başlangıç yapamadıklarına değinen Alanzinho, "3 maçta aldığımız 4 puan yeterli değil. Avrupa mücadelesinde de saf dışı kaldık. Bunlar takibi bizim için çok üzüntü vericiydi." dedi. 

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada hatalarını telafi için yeterli zamanı bulduklarını anlatan başarılı futbolcu, ligde bu hafta Sivasspor ile ardından da deplasmanda Fenerbahçe ile çok önemli maçlar yapacaklarını hatırlattı. Bu 2 maçın ligdeki yollarını çizeceğini anlatan Alanzinho, " Bu 2 maçtan alınacak galibiyetler bize çok ciddi bir ivme kazandırabilir. Çalışmalarımızı hep bunun üzerine yaptık ve hedef olarak da bulu belirledik. Bu ivmeyi yakalarsak ligin devamı ve geleceğimiz için çok büyük bir adım atmış olacağız." diye konuştu. 

Brezilyalı futbolcu, takımda 12 yabancı oyuncu olmasının kendisini nasıl etkilediği yönündeki bir soru üzerine, "12 kişilik yabancı oyuncu grubu büyük bir grup. Her oyuncunun kendine has özellikleri var. Herkes elinden geleni yapmaya ve takım içerisindeki yerini sağlamlaştırmaya çalışıyor. Ancak buradaki kurallar gereği sadece 6 yabancı oyuncu ilk 11'de başlayabiliyor. Dolayısıyla mutlaka kadro dışında kalan oyuncular oluyor. Ama ben ve diğer yabancı arkadaşlarım bu işe olumlu tarafından bakarak, takıma nasıl katkı sağlayabileceğimizin üzerinde çalışıyoruz. Tabi ki herkes bütün maçlarda oynamak ister. Ama günümüz futbolunda bu mümkün değil. Mutlaka dışarıda kalan birileri olur. Dışarıda kaldığımızda da bu olumlu düşünceyi koruyup takımımıza yardımcı olmamız gerekir." görüşlerini dile getirdi. 

Trabzonspor forması altında geçirdiği yıllarda önemli mesafeler aldığını anlatan Alanzinho, sözlerine şöyle devam etti: 

"Takımın şampiyonluk mücadelesi verdiğim dönemlerde özellikle belirli maçlarda takıma katkılar sağladım. Şampiyonlar Ligi deneyimi yaşadım. Hem bir oyuncu, hem bir insan olarak burada olgunlaştığımı düşünüyorum. Artık meselelere daha çok olumlu yönden bakıyorum. Şehri, kulübü tanıyorum, takımın yapısını çok iyi biliyorum ve buranın bir parçasıyım. Bundan ötürü de memnunum." 

Brezilyalı futbolcu, takımda kendi görev alanındaki oyuncu sayısının fazlalığını dert etmediğini ifade etti. Çalışanın ve hak edenin formayı giydiğini kaydeden Alanzinho, "İyi bir şekilde çalışmaya devam ettiğinizde formayı alabiliyorsunuz. Hocanın kapısının herkese açık olduğunu gösteriyor. Mesela ben sezonun ilk maçında Karabük'te ilk 11'de değildim ama aynı azimle çalıştım ve formayı kaptım. Şimdi de bunu sağlama almamak için aynı azimle çalışmaya devam ediyorum. Ama sezon boyunca sakatlıklar olacak, bazı futbolcuların performansında dalgalanmalar olacak. Buna bağlı alarak da bazı rotasyonların olması normal. Ama hep olumlu yandan bakıp takıma katkı vermeye devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı
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