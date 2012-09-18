Alanya'da bebek mucizesi

5 katlı Apartmanı'nın 4'ün katında oturduğu dairenin balkonunda oynayan bebek, annesinin gözleri önünde korkuluklardan sarkarak düştü. Annesinin tutmaya çalıştığı bebek, önce apartmanın zemin katındaki restoranın güneşliğine, ardından da kırılın tente ile birlikte beton zemine çakıldı. Restoran çalışanları ve müşteriler tarafından fark edilen bebek için hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'nde yardım istendi. Hemen aşağı inen anne gözyaşlarına boğuldu. Anne , çevredekiler tarafından sakinleştirilmeye çalışırken, gelen sağlık görevlileri bebeğe müdahale etti. Hastaneye sevk edildi. Şans eseri hafif sıyrıklarla kurtulan bebeğin tedavisi sürüyor.

DHA