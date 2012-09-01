Alanya’nın ciğerleri yandı !

Alanya'nın Güzelbağ beldesinde 2 gün önce başlayan ve kontrol altına alınamayan orman yangınında 100 hektardan fazla alanın zarar gördüğü bildirildi.

Antalya Orman Bölge Müdürü Ali Gökçöl, Güzelbağ beldesindeki Alara Vadisi'nde şu ana kadar yaklaşık 100 hektardan fazla kızılçam ormanının yandığını, zarar gören alanın net miktarının yangın söndükten sonra yapılacak incelemelerin ardından belli olacağını söyledi.

Gökçel, farklı noktalardan müdahale edilen yangının Bayır köyü yerleşim alanına yönelen kısmının ise köye 300 metre kala kontrol altına alındığını belirtti.

Bayır köyünde köylüler yangın tehlikesi nedeniyle geceyi uykusuz geçiriyor. Yangın tehlikesinden dolayı köyde büyük bir korku ve panik olduğunu ifade eden muhtar Teyfik Şimşek, gençlerin bu nedenle nöbet tuttuğunu kaydetti.