Akşam antrenmanına Yıldırım baskını

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında 18 Ağustos Cumartesi günü İzmir'de, Sanica Boru Elazığspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına günün ikinci antrenmanıyla devam etti.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanı kulüp başkanı Aziz Yıldırım da takip etti.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, Sarı-lacivertliler 3 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla idmanı sürdürdü. Dar alanda 3'e 3 yapılan hücumda pas organizasyonlarıyla antrenman tamamlandı.

Milli takımlarda bulunan Mert Günok, Bekir İrtegün, Egemen Korkmaz, Mehmet Topal, Hasan Ali Kaldırım, Caner Erkin, Salih Uçan, Özgür Çek, Miroslav Stoch ve Dirk Kuyt antrenmanda yer almazken; sakatlıkları bulunan Volkan Demirel, Gökhan Gönül ve Serdar Kesimal, tedavi çalışmalarını takımdan ayrı bireysel oyuncu antrenörü eşliğinde gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, Elazığspor maçının hazırlıklarını yarın (16 Ağustos) yapacağı akşam antrenmanı ile sürdürecek.