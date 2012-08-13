Akıllı telefonlar yüz sarkıtıyor

ABD’de uzmanlar laptop ve akıllı telefonlarıyla fazla zaman geçiren kişilerin yüzlerinde sarkma olduğunu tespit etti. İnsanları ameliyata sürükleyen yeni deformasyonun ismi “akıllı telefon yüzü”



ABD’de son yıllarda gerçekleşen estetik ameliyatlarının istatistiklerini inceleyen uzmanlar son yıllarda özellikle çene ve boyun estetiği yaptıranların sayısında artış olduğunu söyledi.



Doktorlara göre bunun nedeni laptop ve akıllı telefonlarıyla çok fazla vakit geçiren kişilerin yüz kaslarının gevşeyip kendisini bırakması.



“Akıllı telefon yüzü” olarak adlandırılan yeni deformasyon çeşidinde en çok etkilenen bölge gıdıklar oluyor.

Woodford Tıp Merkezi’nden Dr Mervyn Patterson konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Saatlerce boynunuzu eğerek laptop ya da telefonunuzun ekranınıza bakarsanız boyun kaslarınızın zayıflamasına neden olursunuz. Bir süre sonra da gıdığınız yer çekimine uyum sağlayarak sarkar. “