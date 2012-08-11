Akhisar, Nazilli’ye fark attı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor, hazırlık karşılaşmasında Nazilli Belediyespor'u 6-1 mağlup etti.



Akhisar Belediye Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı Sani'nin golüyle Akhisar Belediyespor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamladı.



Nazilli Belediyespor, ikinci yarının başında Hakan'ın penaltıdan attığı golle beraberliği yakalamasına rağmen daha sonra rakibinin gollerine engel olamadı.



Maçın ilerleyen bölümlerinde Sani, Uğur, Lima (2) ve Sertans ile goller bulan Akhisar Belediyespor, rakibini 6-1 yendi.



Akhisar Belediyesporlu futbolcular bir günlük iznin ardından ligin ilk maçı olan Eskişehirspor karşılaşması hazırlıklarını pazartesi günü devam edecek.