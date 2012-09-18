Akhisar Köfteci Ramiz ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Akhisar Belediyespor, geçen yılki ana reklam sponsoru Köfteci Ramiz ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı.





Yapılan yazılı açıklamaya göre, Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde yapılan imza törenine, Ramiz Gıda AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Bircan Taşkınlar, Akhisar Belediyespor Başkanı Hüseyin Eryüksel ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.





Ramiz Gıda AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Taşkınlar, Ramiz Köfte markasıyla Akhisar'dan çıkmış bir şirket olarak, takıma geçen yıl verdikleri desteği bu yıl da devam ettirdiklerini belirtti. Taşkınlar, Akhisar Belediyespor'u yalnız bırakmadıklarını, kulübün ana reklam sponsoru olduklarını kaydetti.





Akhisar Belediyespor Başkanı Hüseyin Eryüksel de anlaşmadan iki tarafın da memnun olduğunu ifade ederek, ''Verilen desteğin geçen yıl başlayarak bu yıl da devam ediyor olması bizi mutlu etti. İnşallah faydasını karşılıklı olarak göreceğiz. Sporu seven Köfteci Ramiz ailesine teşekkür ediyoruz'' dedi.





Bu arada, Ramiz Gıda AŞ'nin Türkiye Basketbol 2. Ligi'ndeki Akhisar Belediyespor'un da ana sponsoru olduğu ifade edildi.