Akhisar Belediyespor, liderden puan alma peşinde

Akhisar Belediyespor, yarın deplasmanda lider Galatasaray'a konuk olacak.





Ligde ilk 4 haftada 5 puan toplayan Akhisar Belediyespor, şimdiye kadar deplasmanda oynadığı 2 maçta Eskişehirspor'u 1-0 yenerken, Kayserispor ile de 1-1 berabere kaldı.





Geçen hafta Manisa'da İstanbul Büyükşehir Belediyspor'a 4-0 mağlup olan Akhisar Belediyespor, yarın saat 20.00'de Türk Telekom Arena'da Galatasaray ile karşılaşacak.





İstanbul deplasmanına 20 kişilik kadroyla giden Akhisar Belediyespor'da, sakatlıkları bulunan Bikoko ve Bruno yarın ki maçta forma giyemeyecek. Akhisar Belediyespor'un kadrosuna kattığı son isim olan Mehmet Yılmaz ise takımla birlikte İstanbul'a götürüldü.





Futbolculuk döneminde 1991-1995 yıllarında Galatasaray'da forma giyen Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, teknik direktör olarak ligde ilk kez Galatasaray'a karşı rakip olacak.