Akhisar’a Webo freni

Ligin yeni ekibi Akhisar Belediyespor'a konuk olan İstanbul BB karşılaşmayı 4-0 kazanmasını bildi.





Maçın ilk yarısında İstanbul BB aradığı golü 23. dakikada Holmen ile buldu ve karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıya gelindiğinde ise maça Webo damgasını vurdu. İstanbul BB'nin etkili forveti Pierre Webo 57. 66. 89. dakikalarda attığı goller ile takımının rahat bir nefes almasını sağladı ve skoru 4-0'a taşıdı.





İstanbul BB aldığı bu galibiyetle 7 puan ile 4. sıraya yükseldi.





Ev sahibi Akhisar Belediyespor ilk mağlubiyetini alarak 5 puanla 13. sıraya geriledi.

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