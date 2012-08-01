Akdeniz Oyunları’nın maskotu ’’Karetta’’

Akdeniz Oyunları Genel Koordinatörlüğünce maskot olarak seçilen, Caretta Caretta kaplumbağasından oluşan figüre isim bulmak amacıyla ''Benim ismim ne olsun?'' sloganıyla başlatılan çalışma tamamlandı.



Maskota etkin bir isim verilmesi amacıyla vatandaşların katılımın da sağlandığı 1-15 Temmuz arasındaki çalışma çerçevesinde binin üzerindeki öneri arasından ''Afacan, Cezerye, Deniz, İnci, Kardeş, Karetta, Limon, Meraklı, Mersin, Portakal, Portalimo, Soli, Tantuni, Toros, Tosbik, Yaren ve Yörük'' olarak belirlenen 17 isim, 15-30 Temmuz arasında internet üzerinden oylamaya sunuldu.



Oylamaya sunulan isimler arasında en çok oyu alan ''Karetta'' maskotun ismi oldu.



Akdeniz Oyunları Genel Koordinatörlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 30 Temmuz gece yarısı sona eren oylamaya toplam 10 bin 147 kişi katıldı. Oylama sonucunda 3 bin 724 oyla ''Karetta'' birinci olurken, 3 bin 612 oy alan ''İnci'' ikinci, 414 oy alan ''Tosbik'' ise üçüncü oldu.



Oylamaya katılan isimler ve aldıkları oy sayıları ise şöyle:



''Afacan 88, Cezerye 108, Deniz 65, İnci 3612, Kardeş 42, Karetta 3724, Limon 142, Meraklı 44, Mersin 157, Portakal 253, Portalimo 303, Soli 130, Tantuni 397, Toros 383, Tosbik 414.''



Genel Koordinatör Taha Aksoy, açıklamada, isim öneren ve oylamaya katılanlara teşekkür ederek, Karetta isminin caretta carettalarla sonsuza kadar yaşaması dileğinde bulundu.