’’Akdeniz’’in yolları tamamlanıyor

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Macit Özcan, yaptığı yazılı açıklamada, ülke ülke dolaşarak elde ettikleri Akdeniz Oyunları'nı kente kazandırdıkları için mutlu olduklarını belirtti. Oyunlar için kendi sorumlulukları içerisindeki bütün işlerin tamamlanmak üzere olduğunu ifade eden Özcan, şöyle devam etti:





''Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, yeni yapılacak olan stadyum ve diğer spor tesislerinin bağlantı yollarını açmak için çalışmalarımıza başladık ve bu çalışmaların yüzde 80'lik kısmı sona erdi. Yenişehir ilçesi sınırları içinde yer alan ve 34. Cadde olarak bilinen yol, yeni yapılacak olan stadyumun bağlantı yolu olması önemini artırıyor. 2013 Akdeniz Oyunları'nda en çok kullanılacak olan bu yol, 35 metre genişliğe sahip olacaktır.''





34. Cadde'nin Yenişehir Fuar Alanı'ndan başlayarak kuzeye doğru ilerlediğini ve otobandan bir kavşakla stadyuma bağlandığını ifade eden Özcan, şunları kaydetti:





''Bu yolun hemen batısında ise üniversitenin içerisindeki sporcuların kalacağı binalara bağlanan bir yol yapımı gerçekleştirilmektedir. Bu yollar 4-5 ay gibi bir zaman içinde tamamlanacak ve Akdeniz Oyunları başlamadan yetiştirilecek. 34. Cadde, Akdeniz Oyunları bittikten sonra da kullanılacak çok önemli bir cadde konumundadır. Çünkü bu yol aynı zamanda otobanı Mersin merkeze bağlayacak olan bir giriş olacaktır. Kuyuluk, Gözne ve Serbest Bölge girişinden sonra, 34. Cadde Mersin'e otobandan 4. giriş yolu olacaktır.''