Akdeniz'de 3.6'lık deprem

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre, Akdeniz açıklarında saat 15.21'de Richter Ölçeği'ne göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.