Akdağcık: ’’Kimse endişe etmesin’’

Tarsus İdman Yurdu'nda Sarıyer ile oynanan karşılaşma sonrasında futbolculara verilen 2 günlük izin sona erdi. İzin sonrasında kulüp tesislerinde toplanan Sarı-Lacivertli futbolcular, Teknik Direktör Nevzat Dinçbudak nezaretinde kondisyon ağırlıklı idman yaptı.





Kulüp başkanı İsmail Akdağcık yaptığı açıklamada, lige yeni bir takımla başladıklarını, kendi sahalarında oynadıkları Sarıyer maçında 2-0 geriye düştüklerini, 2-2'lik skoru yakaladıklarını, ancak daha sonra gol fırsatlarını kaçırdıklarını hatırlattı.





Sakat oyuncularında takıma katılmasıyla gelecek haftalarda daha güzel sonuçlar alacaklarına inandığını ifade eden Akdağcık, lig öncesinde sakatlanan ve Giresunspor ile Sarıyer maçlarında forma giyemeyen oyuncuların sakatlıklarının düzeldiğini ve bu oyuncuların takıma katılmasıyla birlikte daha güçlü bir hale geleceklerini vurguladı.





İsmail Akdağcık, umut veren bir takım görüntüsü çizdiklerini dile getirerek, ''Biz eksikliklerimizi giderirsek daha iyi durumlara geleceğimizi düşünüyorum. Zaman zaman mutlaka iniş çıkışlar yaşayacağız. Ancak kimse endişe etmesin. Geçen yıl şampiyon olan ve bir üst lige çıkan Tarsus İdmanyurdu, yeni sezonda da ligi en iyi yerde tamamlayacaktır'' dedi.





Gelecek hafta içinde kupa maçı oynayacaklarına dikkati çeken Akdağcık, ''Bu maç sonrasında ise deplasmana çıkacağız. Ben inanıyorum ki, sakat oyuncularımızın da takıma katılmalarıyla hem rekabet ortamı artacak, hem de bu oyuncularımız takımın alacağı başarıda katkı sağlayacaktır'' diye konuştu.



