Akdağ merak edilenleri cevapladı

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, sağlıkla ilgili merak edilenlere NTV'ye Sorun programında açıklık getirdi.

Sezaryen oranlarında değişim oldu mu?

Sezaryenle ilgili yasa maddesi yaptık. Sezaryen ancak tıbbi zorunluluk olduğunda yapılmalıdır şeklinde. İllerden alınan veriler küçük de olsa azalmanın olduğunu gösteriyor. Artık bunu tercih değil de ihtiyaç meselesi olduğunu vatandaş anladı.

Kürtajla ilgili düzenleme olur mu?

Üreme sağlığını ele alarak yasa hazırlığı yapıyoruz. Kürtaj belli bir zamana kadar isteğe bağlı olarak yapılabilir. Ama çocuk planlama yöntemi gibi kullanılmamalı. Çok nadiren başvurulan bir yöntem olmalı.

Sigara yasağı genişleyecek mi?

Evlerde sigara yasağı olacak ama kanunla düşünmüyoruz. Öncelikle çocukları önemli bir paydaş olarak alıyoruz. Medya kampanyalarının etkisi olumlu oldu. Okullarda yapılacak kampanyayla destekleyeceğiz. Çocuklar kendilerinin yanında içmemesini telkin edecek. Çocuklarda gördüğümüz akciğer hastalıklarının sigara dumanına pasif olarak maruz kalmayla çok yakın ilişkisi var.

Asistan hekimlerin çalışma şartlarıyla ilgili iyileştirme olacak mı?

Ayda en fazla 10 nöbet tutulabileceğine dair kural var. Bu kural maalesef çiğneniyor. Hiç çekinmesinler haklarını arasınlar.

"Bu yaptığım yanlıştı" dediğiniz bir şey var mı?

Çok olmuştur. Devlet hizmeti yükümlülüğünü kaldırdık. Ama kısa süre içinde farklı sözleşme modelleri uygulamamıza rağmen doktor istihdam edemediğimizi gördük ve bundan geri döndük.

Kamu Hastane Birlikleri özelleştirilecek mi?

Özelleştirme niyetimiz yok.

Kolestrerol düşürücü ilaç neden kısıtlandı?

Bu Sağlık Bakanlığı'nın kararı değildir. Yeni kurallar konmasını en seçkin bilimadamları bir araya gelerek oluşturuyor. Kolesterol ilaçları yerinde kullanılırsa doğru iş yapmış oluruz. Türkiye'nin seçkin öğretim üyelerinden oluşan bir kurul buna karar verdi.

Obeziteyle mücadelede sigara kadar başarılı oldunuz mu?

Obezite mücadelesinin daha başındayız. Sigarada çok başarılı olduk, parmakla gösterilen ülkeyiz. Obeziteyle ilgili medya kampanyamız başlayalı üç ay oldu. İnanılmaz güzel sonuçlar var. Porsiyonları küçültelim kısmına daha yoğun gireceğiz.

Devlet hastanelerinde acil servislerde performans sistemi yüzünden mağdur olan hekimler için düzenleme var mı?

Aciller biraz kalabalık. Doktorların iş yükü fazlalaşıyor. Bunun en büyük sebebi meslek örgütlerinin ve bazı üniversitelerin doktor sayısı fazla düşüncesi ve tavrı. Doktor sayısı arttıkça iş yükü azalacak.

184 ihbar hattına alkol konusunda şikayetler geliyor mu?

Hayır bu konuda bir şikayet yok. Avrupa'da içilen alkolün beşte biri kadar alkol tüketiliyor. Sağlık Bakanlığı olarak vatandaşlara alkol tüketmemelerini de tavsiye ediyoruz.

Zayıflama ilaçları adı altında bitkisel ilaçlar satılıyor. Hayatını kaybedenler var, mücadele söz konusu mu?

Bitkisel zayıflama ilaçları diye bir kavram yok. Türkiye'de ruhsatlı satılan bitkisel zayıflama ilacı yok. Gıda desteği adı altında ilaçlar var. Ama pazarlanırken zayıflama ilacı gibi satılıyor. Vatandaşın eczane dışında hiçbir yerden ilaç almaması gerekiyor. Pazarlama yapan meşhur adamlar var. Beş-on dava açtığımız var. Lüften eczane dışında hiçbir yerden herhangi bir gıda desteğini ilaç niyetiyle satın almasınlar.

Katkı payı artacak mı?

Katkı paylarıyla ilgili bazı çalışmalar yapıyoruz. Acil servislerdeki kalabalığı önlemek için yapıyoruz. Kamu ve özel hastanelerdeki katkı payıyla ilgili bir değişiklik yok.