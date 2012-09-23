1461 Trabzon Teknik Direktörü Mustafa Akçay, ''Takım olmayla ilgili önemli bir sınav verdik'' dedi.

Akçay, maç sonunda yaptığı açıklamada, ilk yarıyı 1-0 mağlup bitirdikleri maçı ikinci yarıda kazandıklarını anımsatarak, ''Takım olmayla ilgili önemli bir sınav verdik. Çocukların bu konudaki karnelerinin iyi olduğunu söyleyebilirim. Karşımızda zorlu bir ekip vardı. Haddimizi bilerek iyi bir oyun çıkardık. Kötü başladığımız bir maçı iyi bitirdik'' diye konuştu.





1461 Trabzon'lu futbolcu Göksu Alhas ise sahada önemli bir mücadele verdiklerini belirterek, ''Bugün sahada arkadaşlarımızla birlikte inancın zaferini gördük. Sahada oynayan ve kulübedekiler dahil bir takımın neler yapabileceklerini gördük. Bundan sonra da inşallah böyle devam ederiz'' ifadesini kullandı.