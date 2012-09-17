Akçay: ’’Erciyesspor maçı kora kor bir mücadele oldu’’

1461 Trabzon'un teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, rakipleri ile kora kor bir mücadele verdiklerini, her iki takımın oyunu lehlerine çevirebilecek avantajlar yakaladığını ancak bunları değerlendiremediklerini söyledi.

Akçay yaptığı açıklamada, Kayseri Erciyesspor maçında iyi bir mücadele ortaya koyduklarını belirterek, ''Maçın büyük bölümü, kora kor mücadele oldu. Oyunu lehimize çevirebilecek avantajlar yakaladık ancak değerlendiremedik. Avantajları kullanma beceresi konusunda her iki takım da çok başarılı olamadı'' dedi.





Karşılaşmada lehlerine bir penaltı da verilmediğini iddia eden Akçay, ''Bunlar mazeret değil. Oyunun kaliteli olması, direncimizin oyuncular tarafından gösterilmiş olması, istekli olmaları futbol adına bir şeyler yapmış olmaları sevindirici taraftı. Her iki takımı da kutlamak lazım'' diye konuştu.





1461 Trabzon olarak iki önemli hedeflerinin bulunduğunu anlatan Akçay, şöyle devam etti:





''Trabzonspor'a kaliteli oyuncular yetiştirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bunun yanında ligin kalıcısı olmak istiyoruz. Takımda şu anda Aytaç dışında eksiğimiz yok. Adana Demirspor maçına hazırlanıyoruz. Güçlü, dirençli bir kadro ile oynayacağız. Ama biz de kendi evimizde kazanmak istiyoruz. İnşallah başarırız.''